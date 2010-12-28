-BALYOZ'DA ANAYASA MAHKEMESİ TALEBİNE RET İSTEĞİ İSTANBUL (A.A) - 28.12.2010 - ''Balyoz Planı'' davasında iddia makamı görevini üstlenen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, sanıklar arasında olan eski kuvvet komutanlarının Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanması yönündeki taleplerin reddini istedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın avukatı Celal Ülgen, iddianame yazılırken 11 numaralı CD'ye dayandırıldığını belirtti. Zaman açısından da önemli bir çelişki olduğunu ifade eden Ülgen, belgelerin bu CD'nin üretildiği tarihte ya da bir gün önce gerçekleştiğini ileri sürdü. Ülgen, ''Örneğin fişleme yapma emri veren doküman ile fişleme yapılmış olduğunu gösteren doküman aynı günde ve aynı saatte üretilmiş. Bunu gizlemek için karıştırmak için birileri bu pazılı bulmacayı önümüze koymuşlar. Bu nedenle iddianame okunurken iddiaların hangi klasörlerdeki kanıtlara dayandığının belirtilmesini talep etmekteyiz'' dedi. Ülgen, 48 kişinin seminere katılanlar ve ''Balyoz Görev Ek A''sında ismi yazıldığı için, 43 kişinin salt ''Görev Ek A''da ismi geçtiği için, 51 kişinin ''Suga–çalışma grupları'' listesinden, 17 kişinin ''kilit görevlere atanacak kişiler'' listesinden, 3 kişinin ''Oraj'', 32 kişinin de ''operasyon timleri'' listesinden sanık olarak iddianameye aktarıldığını öne sürdü. Sanık avukatlarından Hatice Özgün Duman da özel yetkili mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyanın normal ağır ceza mahkemenine gönderilmesini istedi. Sanıklardan Levent Erkek'in avukatı Yılmaz Yazıcıoğlu da duruşma salonunun Silivri Cezaevi'nde olmasını eleştirerek, ''Burada savaş suçluları yargılamıyoruz'' diye konuştu. İddianamenin çarpık ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Yazıcıoğlu, iddianamenin hepsinin okunmasını talep etti. Duruşmada söz alan bazı avukatlar da reddihakim talebinde bulundukları üye hakimlerin duruşma salonunda yer almalarının doğru olmadığını ifade ederek, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz haklarının olduğunu, bu yönde bir karar verilmediği için duruşmanın geri bırakılmasını istediler. Duruşmada, müdahillik talebinde bulunan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve avukatı Necip Kibar ile yine müdahil olmak isteyen yazar Abdurrahman Dilipak'ın avukatı da hazır bulundu. Sanıklardan Çetin Doğan ise CD'lerle ilgili olarak TÜBİTAK raporunda ''kötü niyetli kişiler tarafından eski tarihli CD'lerin hazırlanabileceği''nin belirtildiğini ifade etti. Doğan, 102 kişi hakkında yakalama kararının çıkarıldığını anımsatarak, dosyaya ilişkin askeri bilirkişi raporunun 1 ayda hazırlandığını, bu raporun gündeme getirilerek okunmasını istedi. Bu arada, duruşmayı izleyenler arasında Çetin Doğan'ın kızı Pınar Doğan ve damadı Dani Rodrik de yer aldı. -SAVCILIK GÖRÜŞÜ- Taleplerin ardından görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş, yetkisizlik taleplerinin reddedilmesini isteyerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) terörle mücadele suçlarını düzenleyen maddeleri gereğince bu suçların özel yetkili mahkemelerin kapsamına girdiğini söyledi. Kuvvet komutanlarının Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına yönelik talepleri de değerlendiren Savcı Kırbaş, bu kişilerin eski TCK'nın 147. maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargılandıklarını söyledi. Kırbaş, bu kişilere isnat edilen suçların Anayasa Mahkemesinin görevi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden bu yöndeki talebin reddine karar verilmesini istedi. Bazı avukatların askeri bilirkişi isteminin de kabul edilmemesini talep eden Savcı Kırbaş, dosyadaki ''devlet sırrı'' olan bilgi ve belgelerin ayrılarak, bunların dışındakilerin sanık ve avukatlarına istenmesi halinde verilmesini mütalaa etti.