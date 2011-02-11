Balyoz'da 771 belge sır oldu

T24 - Balyoz Darbe Planı davasında, iddianameye girmeyen ancak 12 Ocak tarihinde avukatlara verilen belgelerin içerisinde 771 sayfanın eksik olduğu ortaya çıktı.



Balyoz Davası’nda adli emanete kaldırılan yaklaşık 800 sayfaya yakın belgenin ortada olmadığı ortaya çıktı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Balyoz davası avukatlarının talebi üzerine, 12 Ocak tarihinde davaya bakan savcılar, çeşitli kuruluşlara yazılan yazılar ve gelen yanıtların oluşturduğu 2010-692 sıra numaralı 6 klasör ve 2010-693 sıra numaralı 50 klasörü avukatlara verdiler. Adli emanetten çıkarılan bu belgeleri inceleyen avukatlar ise sayfa numaralarına bakarak, bazı sayfaların eksik olduğunu fark ettiler.



Avukatların yaptığı incelemede 2010-692 sıra numaralı 6 klasörde 80 sayfa, 2010-693 sıra numaralı 50 klasörde de 691 sayfa olmak üzere toplam 771 sayfa eksik görünüyordu. 31 Ocak tarihinde İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran avukatlar Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, kendilerine verilen özellikle 6 klasör içindeki eksik belgelerin verilmesini talep ettiler. Avukatlara verilen 6 ve 50 ayrı dizilmiş klasörler içerisinde en fazla dikkat çekeni 6 klasör oluşturyor. Savcılığın başta HAVELSAN, TÜBİTAK ve Türk Telekom ile yaptığı yazışmaların olduğu bu klasörlerde çıkan deliller, Balyoz davasında sanıkların lehine olan ancak iddianamede yer verilmeyen deliller olarak değerlendirilmişti. Bu belgeler içerisinde yer alan HAVELSAN ile ilgili yazışmalarda, Balyoz belgelerinde bulunan HAVELSAN çalışanları listesindeki 117 kişinin 202-2003 yıllarında HAVELSAN’da çalışmadıkları tespit edilmişti.



Avukatlar ayrıca, 3 Şubat tarihinde ortaya çıkan lehe delillerin kullanılmadığını belirterek Balyoz savcılarını HSYK’ya şikayet etmişlerdi. 6 klasör içindeki lehe belgelerin Balyoz davasında dikkate alınmadığını belirten avukatlar, bu belgelerin Balyoz iddialarını çürütecek türden belgeler olduğunu kaydetmişlerdi.



