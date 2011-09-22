Balyoz'da 5 askere tutuklama

T24 - ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında, mahkemeye sevk edilen 5 muvazzaf asker tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından ifadeleri alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Tümamiral Fikret Güneş, albaylar Sencer Başat ve Mehmet Koray Eryaşar ile binbaşı Cem Çağlar, İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.



Tutuklama kararını öğrenen sanıkların yakınlarının ağladıkları gözlendi.



Ünsal, Güneş, Başat, Eryaşar ve Çağlar, Hasdal Cezaevine gönderildi.





