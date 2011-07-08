Balyoz'da 5 askere daha tutuklama istendi

T24 - Emekli Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki evinde bulunan belgelerle ilgili yürütülen Balyoz soruşturması kapsamında biri tuğamiral 5 muvazzaf asker tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Merkez Komutanlığı'nca Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve 1 tuğamiralin de aralarında bulunduğu 5 asker ile 1 emekli asker, ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verdi.



Savcı Ayar, emekli askeri serbest bırakırken, diğer 5 kişiyi tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. 5 kişinin Nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sorgulanması bekleniyor.



