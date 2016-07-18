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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz'da 3 yıl hapis yattı, şimdi Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atandı

Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Balyoz davası sürecinde 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu kalmıştı

18 Temmuz 2016 21:21

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Antalya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül'ün yerine, Kıdemli Albay Yusuf Kelleli atandı. 

Antalya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından makamında gözaltına alındı.

Bugün mahkemeye çıkartılan Kıdemli Albay Yurdagül tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Kıdemli Albay Yusuf Kelleli atandı. 

 

3 yıl hapis yattı, 1 milyon tazminat kazandı

 

Kıdemli Albay Kelleli, kamuoyunda 'Balyoz davası' olarak bilinen davada toplam 3 yıl 5 ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat etti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı maddi ve manevi tazminat davasında Kıdemli Albay Kelleli'ye, 225 bin lirası maddi, 830 bin lirası ise manevi olmak üzere toplam 1 milyon 55 bin lira tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

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