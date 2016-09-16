Balyoz'da 3 yıl hapis yatan tümgeneral: FETÖ’cüler kendilerine biat etmeyenleri infaz edecekti

Balyoz davasından 3.5 yıl hapis yatan eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili olarak "FETÖ'cüler kendilerine biat etmeyenleri infaz edecekti" iddiasında bulundu. Yavuz, "Darbe gerçekleşmiş olsaydı kumpas davaları mağduru bini aşkın komutanı tekrar hapse atacaklardı. İlker Başbuğ, Çetin Doğan gibi komutanlar da buna dahildi" dedi.

"FETÖ'cü subayların TSK'da üst rütbelere terfi etmesinde hepimizin hatası var" diyen Yavuz, "Bu yapıya seyirci kalan geriye dönük 5-6 yılın YAŞ üyeleri kimlerse hepsi sorumlu. Ben kendimi sorumlu hissediyorum, mideme ağrılar giriyor” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Kamil Elibol'a konuşan eski Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Ahmet Yavuz, 'FETÖ'cü cuntacıların kendilerine karşı mücadele veren ve kendilerine biat etmeyen kişileri doğrudan infaz etmeyi tasarladığını iddia etti, şu tespitleri yaptı:

“Darbe gerçekleşmiş olsaydı, Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy gibi kumpas davaları mağduru bini aşkın subay ve generali tekrar hapse atacaklardı. İlker Başbuğ, Çetin Doğan gibi komutanlar da buna dahil.”

"Tesadüfen girmediler"

Yavuz, o gece Beykoz'daki evinin bulunduğu sokağa bir binbaşı komutasında 40-50 askerin tesadüfen girmediğini düşündüğünü belirterek şunları söyledi:

“Gece saat 01.00 sıralarında sokağa çıkıp askeri kışlasına geri döndürmek için halkla asker arasına girdim. Aklımdan bir ara ‘bu adamlar buraya olduğu yere tesadüfen girmemişlerdir' diye geçti. Binbaşıya ‘yanlış yapıyorsunuz bu yasadışı bir iş. 1.Ordu Komutanı da açıklama yaptı. Bu girişim TSK'nın bütününü ilgilendirmiyor. Aynı zamanda yaptığınız disiplinsizlik bir an önce kışlanıza dönün' dedim. ‘Tamam komutanım gideceğiz' karşılığını verdi.”

"Hepimizin hatası var"

Yavuz, “FETÖ'cü subayların TSK'da üst rütbelere terfi etmesinde hepimizin hatası var” diyerek özeleştiri yaptı ve şöyle devam etti:

“Adamlar gizli örgüt olarak TSK içine yerleşmiş hepimiz uyumuşuz. Bu noktaya gelinmesinde en büyük pay bunlara her türlü imkanı sunan siyasi iktidar ile bunların ordudan atılmasına cesaret edemeyen TSK yönetimidir. Bu yapıya seyirci kalan geriye dönük 5-6 yılın YAŞ üyeleri kimlerse hepsi sorumlu. Ben kendimi sorumlu hissediyorum, mideme ağrılar giriyor.”

TSK'nın genetiği bozuldu

Emekli tümgeneral, “Siyasi iktidar darbecilikle mücadele ediyoruz adı altında kurulan kumpaslara seyirci kaldı. Ordunun genetiği ile oynadı” eleştirisi yaptı ve şunları söyledi: “Kumpasların kurulmasını kolaylaştırdı, o dönem çıkardıkları yasalar ile bu sürece ortak oldu. Düne kadar bunların hiçbirine işlem yapmadı. Sadece 17-25 Aralık'la ilgili işlemler yapıldı. Diğer tertip davalarının sorumlularına karşı harekete geçilmedi, onlar yargı önüne çıkartılmadı. TSK, yargı, emniyet ve medya ayağında en az bin kumpasçı var. Şu ana kadar bunların hiçbiri bu suçtan yargılanmadı. Sadece 15 Temmuz'la ilgili FETÖ'ye üye olmaktan çok büyük bölümü tutuklandı.”

"Pensilvanya'daki mutlu"

Ahmet Yavuz şunları söyledi:

“TSK'da bu örgütün gücü büyük ölçüde bitti, belleri kırıldı. Bunlar yüzünden darbe ve darbecilerle ilişkisi olmayan birçok masum insan da kurunun yanında yanıp tutuklandı. Bu durum en çok FETÖ'nün hoşuna gidiyor. Hem siyasi iktidar hem de yargı en çok bu hususa dikkat etmelidir. Masum insanların suçlu gibi gösterilip açığa alınması, ihraç edilmesi ya da tutuklanmasını gören Pensilvanya'daki şahıs adeta bayram ediyordur. Sapla samanı ayırmadan bilerek hareket edenler FETÖ'ye hizmet ediyor. FETÖ, mağdurların sayısı arttıkça ‘Benim adamlarım gizleniyor, verebileceğim kadar zayiat verdim esas adamlarım halen gizleniyor. Bir sürü namuslu, masum insanı uzaklaştırdım' diye seviniyordur.”

Ahmet Yavuz kimdir?

Emekli tümgeneral. 1975'te Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun oldu. 2001 yılında tuğgeneralliğe, 2005'te tümgeneralliğe terfi etti. 2011 yılında Harp Akademileri Kurmay Başkanı'yken Balyoz soruşturması kapsamında tutuklandı. 2012 yılında emekli edildi. Balyoz davasından hakkında 18 yıl hüküm verilen Yavuz, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bozmasıyla yeniden yargılanarak 2015'te beraat etti.