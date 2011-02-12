-BALYOZ'DA 134 TUTUKLAMA, 29 YAKALAMA EMRİ İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, ''dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı'' gerekçeleriyle 134 sanığın tutuklanmasına, 29 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada söz alan Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, sanıklar ile avukatlarına iki gün boyunca yeterli konuşma süresi verildiğini belirterek, saatin geç olması nedeniyle tekrar söz vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine avukatlar ''tutuklama kararı verecekseniz bize de tutuklama kararına karşı diyeceğimizi sormak için ayrıca konuşma izni vermek zorundasınız'' diye itirazda bulundu. Başkan Ömer Diken'in de duruşmanın bittiğini ve ara kararın okunacağını söylemesi üzerine avukatlar ''Savunma makamı yok sayılmaktadır'' dedi. Kararı okuyan Mahkeme Heyeti Üyesi Ali Efendi Peksak, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Engin Alan, Süha Tanyeri, Feyyaz Öğütçü, Mehmet Otuzbiroğlu, Şükrü Sarıışık, Kadir Sağdıç'ın da aralarında bulunduğu 133 sanık hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Tutuklama kararı verilenler arasında, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu da yer aldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Orgeneral Nejat Bek ve emekli Orgeneral Ergin Saygun'un da aralarında bulunduğu 29 sanık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığını ifade eden Peksak, ayrıca yine duruşmaya katılmayan başka suçtan tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek'in de tutuklama kararının yüzüne okunması için tutuklu bulunduğu cezaevi aracılığıyla mahkemede hazır edilmesine karar verildi. Peksak, tutuklama kararının delillerin henüz toplanmamış olması, kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol hükümlerinin suç şüphesi karşısında yeterli olmayacağı, delilleri karartma ihtimaliyle CMK 100. maddesindeki katalog suçlardan olması gerekçesiyle alındığını söyledi. Kararın okunmasının ardından izleyici bölümünde bulunan sanık yakınları, verilen kararı alkışlarla protesto etti. Bazı sanık yakınlarını bulunduğu bölümden mahkeme heyetine yönelik, ''Çocuklarınıza iyi sarılın bu gece'' diye bağırdıkları ve çeşitli sözlerle protesto ettikleri duyulurken, sanıklar da bulundukları yerden hep birlikte önce Harbiye Marşı, ardından da Deniz Harp Okulu Marşını okudu. Duruşma salonunda hakkında tutuklanması istenenlerden bazıları görevli askerlere tepki gösterdikleri ve sanıklar arasında general rütbesinde askerlerin bulunduğunu belirterek, ''Size onları teslim etmeyiz. Buraya onları teslim almak için Orgeneral gelecek'' dedikleri duyuldu. Sanıklar yaklaşık bir saat boyunca bulundukları yeri terk etmezken basın mensupları da salondan çıkarıldı. -TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILANLAR- Mahkeme Heyeti, ''dosyadaki delil durumu, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin tam olarak toplanılmamış olması, sanıkların konumları itibariyle delillere etki yapma ihtimalinin olması, tanıkların henüz dinlenilmemiş oluşu, atılı suçun CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması, belirtilen bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı'' gerekçeleriyle, CMK'nın 100. ve 101. maddeleri gereğince 134 sanığın ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanmalarına karar verilen sanıklar şunlar: ''Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Mustafa Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, Süha Tanyeri, Bülent Tunçay, Mehmet Kemal Gönüldaş, Orkun Gökalp, Mustafa Kemal Tutkun, Gürbüz Kaya, Mustafa Çalış, Nurettin Işık, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat Tulga, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmaz, Erdal Akyazan, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, Ahmet Topdağı, Cemal Candan, Fatih Altun, Faruk Oktay Memioğlu, Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Mehmet Yoleri, Namık Koç, Fuat Pakdil, Behçet Alper Güney, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer Olcan, İhsan Balabanlı, Emin Küçükkılıç, Kasım Erdem, Kemal Dinçer, İkrami Özturan, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Doğan Fatih Küçük, Dursun Tolga Kaplama, Doğan Temel, Hayri Güner, Mehmet Fikri Karadağ, Hasan Hakan Dereli, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar, Zafer Karataş, Aytekin Candemir, Nihat Özkan, Sırrı Yılmaz, Barboros Kasar, Soydan Görgülü, İsmet Kışla, Abdullah Dalay, Lütfü Sancar, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Engin Baykal, Özer Karabulut, Mehmet Otuzbiroğlu, Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Kadir Sağdıç, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Turgay Erdağ, Taylan Çakır, Ayhan Gedik, Ahmet Türkmen, Mehmet Fatih İlğar, Cem Aziz Çakmak, Muharrem Nuri Alacalı, Ali Semih Çetin, Şafak Duruer, Utku Arslan, Ümit Özcan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet Necdet Doluel, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Ercan İrençin, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Levent Görgeç, Dora Sungunay, Yaşar Barbaros, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk Doğan, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Taner Balkış, Abdullah Gavremoğlu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Cemal Temizöz, Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Mustafa Koç, Kahraman Dikmen, Yusuf Kelleli, Hüseyin Polatsoy, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Ali Aydın, Ahmet Tuncer, Gökhan Kiloğlu, Halil Helvacıoğlu, Kubilay Aktaş, Mehmet Ulutaş, Memiş Yüksel Yalçın, Suat Aytın, Yüksel Gürcan ve Taner Gül.'' -YAKALAMA KARARI ÇIKARILANLAR- Mahkeme Heyeti, aynı gerekçelerle, CMK'nın 98 ve 199. maddeleri gereğince sanıklardan ''Çetin Doğan, Ergin Saygun, Nejat Bek, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Gökhan Murat Üstündağ, Harun Özdemir, Hakan Akkoç, Mehmet Alper Şengezer, Recep Rıfkı Durusoy, Hamdi Poyraz, Hasan Nurgören, Murat Ataç, Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Mehmet Ferhat Çolpan, Nihat Altunbulak, İbrahim Koray Özyurt, Soner Polat, Meftun Hıraca, Hanifi Yıldırım, Ali Demir, Mustafa Önsel, Erdinç Atik ve Abdurrahman Başbuğ'' hakkında da yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Heyet, başka suçtan tutuklu olan Dursun Çiçek'in ise hakkında tutuklama kararı verilmek üzere CMK'nın 146/1 maddesi uyarınca mesai saatleri içerisinde mahkemelerinde hazır edilmesi için hakkında ihzar müzekkeresi çıkarılmasına, ihzar müzekkeresinde Çiçek'in Beşiktaş'taki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma salonunda hazır bulundurulmasının bildirilmesine karar verdi.