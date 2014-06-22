Balyoz tahliyelerine Başbakan'dan ilk yorum: Teşekkür beklemiyoruz ama...

Başbakan Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası hükümlüleri hakkında verdiği tahliye kararının ardından ilk defa konuştu. Erdoğan, "AYM'ye bireysel başvuru hakkını biz getirdik. 2010 referandumuna 'hayır' diyenler şu anda 'evet' oylarının neticesini aldılar. Teşekkür beklemiyoruz ama AİHM'den bunu sonucu alabilirler miydi? Hayır" dedi.

Başbakan Erdoğan, AKP İstanbul İl Danışma Kurulu toplantısında partililere seslendi.

Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz Davası'nda 233 sanık hakkında verdiği tahliye kararı hakkında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"AYM'ye bireysel başvuru hakkını biz getirdik. 2010 referandumuna 'hayır' diyenler şu anda 'evet' oylarının neticesini aldılar. Teşekkür beklemiyoruz ama AİHM'den bunu sonucu alabilirler miydi? Hayır. Darbelere karşı sadece kendi partimiz için değil Türkiye için dik bir duruş sergiledik. Son 1 yıl içinde en ağır saldırıları başarı ile atlattık. Ama bunları unutursak büyük yanılgıya düşeriz."