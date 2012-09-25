Balyoz savcısı, beraat kararlarına itiraz etti

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, ''Balyoz Planı'' davasında verilen kararı temyiz edeceğini belirten ''süre tutum'' dilekçesi sundu.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma savcısı olarak görev yapan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, 21 Eylül Cuma günü, kararı açıklanan ''Balyoz Planı'' davası kapsamında, davayı temyiz edeceğini belirten süre tutum dilekçesini, mahkeme heyetine sundu.

Kimi sanık avukatlarının ardından, savcı Kaplan da, bu dilekçeyle birlikte, mahkeme heyeti tarafından gerekçeli kararın yazılması sonrası verilen karara itiraz edecek.

Savcı Kaplan, davaya ilişkin verdiği mütalaada, davanın bütün sanıklarının ''darbeye teşebbüs etmek'' suçundan 15 ile 20 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme ise 21 Eylül Cuma günü verdiği kararla, 36 kişinin beraatine hükmetmişti.



Bir sanık daha tutuklandı



Öte yandan, hakkında yakalama emri bulunan sanıklar arasında bulunan emekli Albay Ökkeş Alp Kırıkkanat da, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada, kimlik tespitinin yapılması ve bu kararın yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.