Balyoz sanıklarının reddi hakim talepleri reddedildi

T24 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin davaya bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin üye hakimleri Ali Efendi Peksak, Davut Bedir ve Murat Üründü hakkındaki reddi hakim talepleri kabul edilmedi.





İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Balyoz Planı'' davasının 16 Aralık 2010 tarihindeki duruşmasında bazı sanık avukatları tarafından yapılan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimleri Peksak, Bedir ve Üründü hakkındaki reddi hakim taleplerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.





Mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerinin, hakimin reddini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 24. maddesindeki gerekçelerle uyuşmadığını belirterek, bu yöndeki taleplerin reddine karar verdi.





İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen 16 Aralıktaki duruşmada, 190 sanığın kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, sanık avukatlarından bir kısmının dün mahkemelerine dilekçe vererek, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinde tazminat talebiyle dava açtıkları gerekçesiyle mahkemenin 3 üye hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulunulduğunu, savunmalara geçilmeden önce bu konudaki taleplerin alınacağını belirtmişti. Bunun ardından söz alan bazı sanık ve avukatları da, iddianamenin kabul edilmesinin ardından 102 kişi hakkında yakalama kararı çıkaran üye hakimler Bedir, Üründü ve Peksak'ın tarafsız olmadığını iddia ederek, bu hakimler hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu.





Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, reddi hakim taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla dosyanın İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.





