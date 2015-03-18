Balyoz sanıklarına seçimlerde adaylık yolu açıldı

İdare Mahkemesi, adli sicilde ‘sabıkalı’ görünen Balyoz sanığı Kurmay Albay Hanifi Yıldırım’ın başvurusu üzerine seçime girmesinde sakınca olmayacağına hükm etti.

Balyoz davası kapsamında AnayasaMahkemesi’nin verdiği ‘hak ihlali’ kararıyla yeniden yargılanan birçok subay yargılama sırasında ordudan atılmıştı. Tahliye olduktan sonra çeşitli kurumlara başvuran askerlerin adli sicil kayıtlarında ‘sabıkalı’ göründükleri ortaya çıkmıştı. Balyoz sanıkları Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararının ardından, davaya bakan 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak adli sicil kayıtlarının silinmesini istedi. Hem mahkeme, hem Adli Sicil Müdürlüğü bu talebi reddetti.

Çağdaş Ulus'un Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, 7 Haziran seçimleri öncesinde emekli Jandarma Kurmay Albay Hanifi Yıldırım MHP’den aday adayı olmaya karar verdi. Yıldırım seçime girmesinde engel olacağını düşündüğü adli sicil kaydı için Adalet Bakanlığı aleyhine Ankara 15’inci İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

‘Hak ihlali devam eder’

Mahkeme, Balyoz sanıklarına seçim yolunu açacak bir karar verdi ve şöyle dedi: “Anayasa ile güvence altına alınan seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin olduğu, adli sicil kaydının silinmemesinin, davacının bu temel hakkını kullanamaması sonucunu doğuracağı ve böylelikle ihlâlin sonuçlarını devam ettireceği, davalı idare tarafından, davacının başvurusunun reddedilmesine gerekçe olarak, yargılamanın yenilenmesi sonucu verilecek kararın kesinleşmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de yapılacak yargılamanın yenilenmesi sonucu verilecek kararın beklenilmesine gerek olmaması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.”

Ergenekon için sorun yok

Ergenekon sanıklarına mahkeme tarafından verilen cezalar ise Yargıtay tarafından onanmadığı için sanıkların adli sicil kaydı ‘temiz’ olarak görüyor. Tuncay Özkan ve Teğmen Mehmet Ali Çelebi gibi isimlerin adaylığında hiçbir sorun yok. Balyoz davasında Kurmay Albay Dursun Çiçek, emekli Albay Zafer Arısoy, emekli Kurmay Albay Ahmet Küçükşahin de aday olacaklarını açıklamıştı.