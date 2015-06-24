Balyoz sanıklarına hem terfi hem zam

Balyoz davası nedeniyle terfi alamayan sanık muvazzaf subayların beraat sonrası terfi ettirildiği ortaya çıktı. Genelkurmay, hem yargılama sürecinde subayların maaşlarından yapılan kesintileri hem de alamadıkları zamları da toplu olarak ödemeye başladı.

Faiziyle ödeniyor

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre, hala görevde olan subaylardan cezaevi sürecinde terfi edemeyenler, beraat kararının kesinleştiği gün terfi ettirildi. Beraberinde hem emekliye ayrılanların, hem muvazzafların cezaevinde maaşlarından yapılan üçte bir oranındaki kesintiler de topluca ödenmeye başlandı. Ancak mevcut mevzuatta, birikmiş alacakların faizinin yanı sıra geriye yönelik rütbe maaş farklarının ödenebilmesine ilişkin bir düzenleme olmadığı için Genelkurmay Başkanlığı’nda bir çalışma başlatıldı.

Emekli olanlara da

Hazırlanacak kanun teklifi ile sırası geldiği halde cezaevinde olduğu için terfi edemeyenlerin terfisi o tarihten geçerli sayılıp, geriye yönelik maaş ve tazminatlarını alması sağlanacak. Aynı hak, terfisini alamadan emekli olanlara da tanınacak.

123 subay faydalanacak

Balyoz sanıklarının 123’ü muvazzaf subay olarak halen görev başında. 169’u ise dava sürerken kendi istekleriyle ya da YAŞ kararlarıyla emekliye ayrıldı. Davada bir tane de sivil memur sanıklar arasında bulunuyordu.

Yurt dışında görev isteyenler gidecek

Dava öncesi yurt dışı daimi temsilcilik görevine gitmeye hak kazanan, ancak tutuklandığı için gidemeyen subaylar içinde Genelkurmay Başkanlığı beraat kararından sonra bir çözüm buldu. Bu subaylara haklarının kaybolmadığını bildirerek arzu ettikleri takdirde gönderilmek üzere boş olan yurt dışı daimi temsilciliklerden birini seçmelerini istedi.