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Balyoz ana davasında beraat kararına bozma talebi

Başsavcılık, beraat kararını temyiz ederek Yargıtay’a götürme kararı aldı

09 Haziran 2015 15:05

Savcılık Balyoz Davası'nda Çetin Doğan’la birlikte 7 kişi için beraat kararını temyiz ederek Yargıtay’a götürme kararı aldı.

Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Balyoz davası sanıklarının avukatı Murat Erdin, savcılığın diğer 231 kişinin ise beraat kararını temyize götürmeyeceğini söyledi. Bu 231 kişi arasında Engin Alan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına da var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Balyoz davasını Çetin Doğan, Behzat Balta, Emin Küçükkılıç İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Mehmet Kaya Varol, Erdal Akyazan'ın aralarında bulunduğu 7 kişi haklarında verilen beraat kararlarının bozulmasını isterken sanık avukatlarından Murat Ergün, "Savcılığın hakkında temyizde ısrar ettiği 7 kişinin dosya kapsamında hiçbir farkı yoktur. Diğerleri gibi beraat etmeleri gerekiyor. Yargıtay'ın mahkemenin beraat kararını onayacağını düşünüyorum. Mahkeme kararı sahte delil üzerine kurulmuştu. Ve hatta kumpas şikayetinde bulunmuştu. Çetin Doğan için deliller sahte değil diğerleri için sahte diyebilir miyiz? Eğer savcılık Çetin Doğan'ın cezalandırılması için seminerden bahsederse seminer hakkında bir dava açılmadığını unutmamak gerekir. Çünkü seminerde bir suç işlenmemiştir. Balyoz iddianamelerinin hiçbirinde seminerle ilgili kimseye dava açılmamıştır.  Dönemin Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı mahkemeye gelip suç olmadığını açık açık ifadelerinde beyan etmişlerdir" dedi.

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