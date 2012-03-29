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Balyoz sanıklarına 'darbeye eksik teşebbüs'ten 20 yıl hapis istendi

Balyoz davasında savcı, 920 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu ve darbeye eksik teşebbüsten tüm sanıklar için 20 yıla kadar hapis istedi

29 Mart 2012 19:18

Balyoz davasında savcı, 920 sayfalık mütalaasını mahkemeye sundu ve darbeye eksik teşebbüsten tüm sanıklar için 20 yıla kadar hapis istedi. Savcı mütalaasını verirken emekli Orgeneral Çetin Doğan salonu terk etti.

 
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti başkanı Ömer Diken, duruşma savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan'a, soruşturmayı genişletilmesi taleplerinin olup olmadığını sordu.
 
Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş da, soruşturmanın genişletilmesi talebinin olmadığını ancak esas hakkında 250'si tutuklu 365 sanık hakkında 920 sayfalık mütalaa hazırladıklarını ve bu mütalaayı heyete sunmak istediğini söyledi.
 
Savcı Savaş Kırbaş, esas hakkında hazırlanan 920 sayfalık mütalaayı, 30 CD ile birlikte mahkeme heyetine sundu.
 
 
Daha sonra savcı Kırbaş'ın mütalaayı sözlü olarak okumaya başladığı sırada, tutuklu sanıklardan emekli Orgeneral Çetin Doğan, duruşma salonundan çıktı.
 
 

20 yıla kadar hapis istendi

 
 
Mütalaada, Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 250'si tutuklu 365 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçundan, eski TCK'nın 147. ve 61. maddeleri gereğince 15 ile 20'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

 

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