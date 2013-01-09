'Balyoz' mahkemesi, 'delillerin aslı bizde değil' diyen TSK'yı haklı buldu

Balyoz davasının gerekçeli kararıyla ilgili basında çıkan haberler üzerine Genelkurmay'ın yaptığı açıklama, davaya bakan mahkeme tarafından da doğrulandı.



'Balyoz' davasının gerekçeli kararı sonrası, 'Belgelerin asılları Genelkurmay'da' yönündeki haberler tartışma yarattı.

Sanık avukatlarının 'böyle bir belge yok' tepkisini, Genelkurmay'ın dünkü açıklaması takip etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, dava konusu tüm delillerin asıllarının Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkemeye gönderildiği şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurmuştu. Ve son olarak Balyoz davasına bakan mahkemeden, konuyla ilgili değerlendirme geldi.

Genelkurmay'ın yaptığı açıklamanın doğru olduğunun vurgulandığı mahkemenin değerlendirmesinde, tartışmanın gerekçeli kararının doğru okunmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Kararın hiçbir yerinde "'Oraj, Suga' darbe planlarının orjinal halinin Genelkurmay'dan geldiği" şeklinde bir ibarenin olmadığı, gerekçeli kararda belirtildiği gibi, Genelkurmay'a, 'Eskişehir ve Gölcük'te taranmış belgeler size mi ait?' diye sorulduğu ve Genelkurmay'ın da, bu belgelerin çoğunun asıllarının kendilerinde olduğunu ve bazılarının imha edildiğini söylediği belirtildi.

Gerekçeli kararın hiçbir yerinde 'Oraj ve Suga'nın orjinallerinin Genelkurmay'dan geldiğinin yazılmadığı kaydedilirken, Genelkurmay'ın da haklı olarak açıklama yaptığı vurgulandı ve tartışma basının kararı eksik okumasından kaynaklandığı kaydedildi.