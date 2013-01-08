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'Balyoz davası delillerinin asıllarının TSK'da olduğu iddiaları asılsızdır'

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz Darbe Planı Davası'nın gerekçeli kararının açıklanmasının ardından çıkan bazı haberleri yalanladı

08 Ocak 2013 16:47

Genelkurmay Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. TSK'dan yapılan açıklamada, "Dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nca Mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Balyoz Darbe Planı davasının gerekçeli kararının açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında çıkan haberleri yalanladı.

Yapılan açıklamada "Balyoz Davası olarak bilinen davanın tüm delillerinin asıllarının Genelkurmay Başkanlığında bulunduğu ve sanıkların, sahte olduğunu iddia ettikleri belgelerin orijinallerinin Genelkurmay Başkanlığınca Mahkemeye gönderildiği" şeklinde çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 22 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıyı hatırlatarak, "1.'nci Ordu Komutanlığında yapılan Plan Seminerinin 'Balyoz Güvenlik Harekat Planı' adlı bir bölümünün veya ekinin mevcut olmadığı; ayrıca, 'Oraj' ve 'Suga' isimli eylem planlarının ise bulunmadığı bildirilmiştir' denildi.

Açıklamada, "Dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığı'nca Mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

1.   Bazı basın yayın organlarında, "Balyoz Davası olarak bilinen davanın tüm delillerinin asıllarının Genelkurmay Başkanlığında bulunduğu ve sanıkların, sahte olduğunu iddia ettikleri belgelerin orijinallerinin Genelkurmay Başkanlığınca Mahkemeye gönderildiği" yönünde haberler yer almaktadır.

2.   Davanın soruşturma aşamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Genelkurmay Başkanlığının 22 Şubat 2010 tarihli yazısı ile, 1'nci Ordu Komutanlığında yapılan Plan Seminerinin "Balyoz Güvenlik Harekat Planı" adlı bir bölümünün veya ekinin mevcut olmadığı; ayrıca, "Oraj" ve "Suga" isimli eylem planlarının ise bulunmadığı bildirilmiştir.

3.    Mahkemenin gerekçeli kararında ise; "Gölcük Donanma Komutanlığı ve Eskişehir'de sanık Hakan Büyük'te ele geçirilen dijitallerde bulunan taranmış belgelerin asıllarının ilgili birliklerde mevcut olduğu, Genelkurmay Başkanlığınca Mahkememize bildirilmiştir." ibaresine yer verilmiştir. Bu ibareden yola çıkılarak, dava konusu tüm delillerin asıllarının bulunduğu ve Genelkurmay Başkanlığınca Mahkemeye gönderildiği şeklinde basında yer alan iddialar asılsızdır.

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