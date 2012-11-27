Balyoz hakimlerinin konvoyunda şüpheli araç paniği!

''Balyoz" davası hakimlerinin bulunduğu konvoy, Silivri yolunda iki kez kaza atlattı. Konvoyun önüne otomobilini kırarak tehlike yaratan THY kabin görevlisi Merve Türkmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Türkmen, “Bomba atacakmışım iddiasıyla durdurdular. Mağdur durumdayım” dedi.

''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Ömer Diken ile üye hakimler, sabah saatlerinde koruma araçlarıyla birlikte Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne doğru yola çıktı.

Konvoy, TEM otoyolunda seyir halindeyken Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin görevlisi olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Merve Türkmen, kullandığı otomobilinin direksiyonunu konvoya doğru kırdı.

Merve Türkmen'i, Başkan Diken'in aracının önündeki trafik ekibi ile arkasındaki özel hareket polisleri uzaklaşması konusunda uyardı.

Görevliler de 160 kilometre hızla giderken aracını konvoya yaklaştıran Türkmen'in aracını kaza tehlikesine neden olduğu için durmasını söyledi.

Emniyet şeridinden yoluna devam eden sürücü, Kınalı gişelerini geçtikten sonra tekrar Başkan Ömer Diken'in bulunduğu araca doğru otomobilini kırdı.

Bunun üzerine Diken, kadın sürücü hakkında aşırı hız ve tehlikeli araç kullanmak suçundan trafik cezası kesilmesi ve ''trafikte genel güvenliğin tehlikeye sokulması'' maddesinden işlem yapılması için talimat verdi.

Bunun üzerine görevliler, kadın sürücünün otomobili durdurdu. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne getirilen Merve Türkmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diken: Büyük kaza atlattık

Koruma ekiplerinin hassas davrandığını belirten Hakim Ömer Diken, ''Balyoz ve Sebahat Tuncel hakkındaki kararımızdan sonra lojmanlarda bile hassasiyet artırıldı. Cezaevinden kaçan şahıs nedeniyle de güvenlik tedbirleri artırılmıştı. Basit bir tamir işi için gelen tamirci bile lojmanlara girdiğinde gideceği eve polis nezaretinde götürülüyor'' dedi.

Diken, iki defa büyük kaza atlattıklarını belirterek, “Ekibimde bulunanlara, trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmamaları ve aşırı sürat yapmamaları yönünde talimat veririm. Bizim durumumuz gereği de konvoy dışında bir araç ile uzun süre yan yana gitmeyiz. Görevliler, uyarırlar'' diye konuştu.

Aracın durdurulmasından sonra Merve Türkmen'in görevliler tarafından yanına getirildiğini belirten Diken, ''Merve Hanım'a 'Bizim de çoluk çocuğumuz var' dedim. Onun da 'Neyse cezası öderim' şeklinde açıklaması oldu. Ben de 'Özür dilemeniz gerekirken neden böyle davranıyorsunuz ' diye sordum. Sonra da görevlilere gereğini yapmalarını söyledim'' şeklinde konuştu.

Türkmen: Bomba atacakmışım

Merve Türkmen ise 160 kilometre hızla önünde bulunan konvoyu geçmeye çalıştığını ancak görevlilerin tepkisi ile karşılaştığını söyledi.

Zorla durdurulduğunu ifade eden Türkmen, özür dilemediği için de hakkında tutanak tutulduğunu ifade etti. Türkmen, tutanakta doğru ifadeler bulunmadığı için imzalamadığını kaydetti.

Türkmen ''Bomba atacakmışım, aracı patlatacakmışım'' gibi düşündükleri için arabamı durduruyorlar. Tek başımayım ve tek kişiyim. Böyle bir şey yapacağımı söyledikleri için mağdur durumdayım'' dedi.

Merve Türkmen, daha sonra da ifadesine başvurulmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.