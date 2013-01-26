Balyoz hâkimleri başka mahkemelere atandı

Balyoz Darbe Planı davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin üye hakimleri Ali Efendi Peksak ve Murat Üründü’ye yeni görevlendirme yapıldı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Balyoz davasında gerekçeli kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra Hakim Ali Efendi Peksak’ı, KCK ana davasının görülüğü İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliğine getirdi. Hakim Murat Üründü ise banka davalarına bakan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi oldu. HSYK’nın atama kararının daha İstanbul adliyesine ulaşmadığı için işleme konulmadığı öğrenildi.

Peksak, 20 Ocak 2010’da başlayan Balyoz soruşturmasında da nöbetçi hakim olarak görev aldı. 22 Şubat 2010’da Balyoz soruşturması kapsamında yapılan ilk operasyonda eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, emekli Korgeneral Süha Tanyeri ve emekli Orgeneral Şükrü Sarışık’ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi tutukladı. Daha sonra 196 şüphelisi bulunan ilk Balyoz iddianamesi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne düştü. İddianameyi kabul eden mahkeme, 102 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Ancak bu yakalama kararı daha bir sonraki mahkeme olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2’ye karşı 1 oyla kaldırıldı.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Balyoz davasının görülmesine başlayacağı sırada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci bir heyet daha oluşturdu. Bir heyet, Balyoz davasına bakacak, ikinci heyet de diğer dosyaların yargılamasını yapacaktı. Hakimler Peksak ve Üründü, başkan Ömer Diken’le birlikte Balyoz davasında görevlendirildi. Bu şekilde, 16 Aralık 2010’da Balyoz yargılamasına başladı. 21 ay süren dava 21 Eylül 2012’de karara bağlandı ve 325 sanık mahkûm oldu.