Balyoz hâkimleri arasında görüş ayrılığı

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‘Balyoz’da tahliyeye ret

162 sanığın tahliye talebi reddedildi

İşte DHA'dan Selahattin Günday'ın aktardığı, sanıkların tahliyesi yolunda görüş açıklayan ancak azınlıkta kalan Mahkeme Başkanı Şeref Akçay ile "sanıkların tutukluğuna devam" diyen üye hâkimler Mehmet Ekinci ve Birol Bilen’in eşine hukuk derslerinde raslanacak görüş - karşı görüşleri:Ret'çi hâkimler (R.H): Gölcük’te daha önceden elde edilen delillere ek olarak gizlenmiş halde çok sayıda yeni delil elde edildi.Karşı görüşlü hâkim (K.G.H): Gölcük’teki belgeler eskilerinin birer kopyası... Yeni delilmiş gibi kabul edilemezR.H : Deliller tam olarak toplanmamışK. G. H.: Toplanacak hangi delil vardır?R.H : Haklarında tutuklama ve yakalama kararı çıkarılan sanıkların tümü hakkında kuvvetli suç şüphesi, delil karartma tehlikesi var.K.G.H: Daha önce aynı sanıkların 102 tanesi hakkında -kaçma şüphesi var- diye yakalama kararı çıkartılması değişen herhangi bir şey olmadan bu kez tutuklama kararı verilmesi adil midir?R.H.: Tutuklama ve yakalama kararı CMK’nın 100. maddesi gereğince ölçülüK.G.H : İddianamede de cevabı olmayan şu soruya hukuken cevap verilmediği müddetçe bu dava sonuçlanamaz. Sanıklar 5-7 Mart 2003 tarihindeki toplantıdan sonra eylemlerini devam ettirecek herhangi bir icrai faaliyette bulunmuşlar mıdır?""Balyoz Planı" davası kapsamında haklarında yakalama ve tutuklama kararı verilen, aralarında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in de bulunduğu 162 sanığın tahliye talebi reddedildi.