'Balyoz haberleri'nin yargılandığı davada Çetin Doğan'ın müdahillik talebi kabul edildi

Eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan ve eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur, 'Balyoz darbe planı' haberleri için 52 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları davada bugün hâkim karşısına çıktı.

Davada 8 emekli general, 10 emekli albay müdahillik talebinde bulunmuştu. Mahkeme sadece Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Emekli Albay Nedim Ulusan'ın davaya katılma talebini kabul etti.

'Balyoz darbe planı' haberleri için açılan davanın üçüncü duruşması bugün (15 Şubat 2017) yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Baransu başka bir davada savunma yapmak için Mersin'de olduğu için duruşmaya getirilemediği belirtilirken diğer sanıklar Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve Yasemin Çongar da daha önce savunmalarını yaptıkları için duruşmaya katılmadı. Balyoz davasında hapis yatan bazı emekli askerler ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

8 emekli general müdahillik talebinde bulundu

Duruşmada emekli general ve amiraller Çetin Doğan, Bilgin Balanlı, Halil İbrahim Fırtına, Ahmet Yavuz, Ahmet Türkmen, Ayhan Taş, Nejat Bek, Erdem Caner Bener, Albaylar; Osman Fevzi Güneş, Yüksel Gamsız, Ali Cengiz Şirin, Erdal Akyazan, Recai Elmas, Erdoğan Koçoğlu, Hasan Nurgören, Nedim Ulusan, Ahmet Zeki Üçok ve Behçet Alper Güney suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu. Duruşma savcısı da suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma taleplerinin kabul edilmesini talep etti. Baransu'nun da tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları müdahillik taleplerinin reddedilmesini istedi

Tutuksuz sanık Yıldıray Oğur'un avukatı Gülçin Avşar da, "Müdahale talebinde bulunanların tekzip talepleri olmalıydı. Bunun dışında bir mağduriyetleri yoktur. Bu kişilerin suçtan doğrudan zarar görme ihtimalleri olmadığından katılma taleplerinin reddedilmesini istiyoruz" dedi. Sanıklar Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın avukatları da, "ilgili suçlamalardan mağduriyet oluştuğu kanaatinde değiliz. Müdahillerin mağduriyetini oluşturan hukuk sistemidir. Bununla ilgili yargılamalar devam etmektedir. Katılma taleplerinin reddini istiyoruz" dedi.

Çetin Doğan ile Nedim Ulusan'ın talebi kabul edildi

Ara kararını veren mahkeme heyeti, Mehmet Baransu'nun mevcut delil durumunu dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Firari sanık Tuncay Opçin hakkındaki yakalama kararının da beklenmesine karar verdi. Davaya katılma talebinde bulunanlardan Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Emekli Albay Nedim Ulusan'ın suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle müdahillik taleplerini kabul ederken aralarında Emekli Orgeneraller Bilgin Balanlı, Halil İbrahim Fırtına'nın da bulunduğu 15 general ve albayın suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle müdahillik taleplerinin reddedilmesine karar verdi.

İddianame

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılarından Faruk Söker tarafından hazırlanan 276 sayfalık iddianamede Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Gazeteciler Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur, Yasemin Çongar ve Tuncay Opçin "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. Sanıklar, Genelkurmay Başkanlığı'na ait çok gizli ifade edilen "Egemen Harekat Planı" nı temin etmek ve yayınlamakla suçlanıyor.

Baransu ve Opçin için 75, Çongar, Altan ve Oğur için 52'şer yıla kadar hapis isteniyor

Sanıklara yüklenilen suçlamalar şöyle:

"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma çalma", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme", "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "Terör örgütü propagandası yapmak." Gazeteci Mehmet Baransu ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Tuncay Opçin'in ayrıca "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan da cezalandırılmaları isteniyor. Gazeteci Baransu ve Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar hapsi istenirken; Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve Ahmet Altan'ın ise 20'şer yıldan 52 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.