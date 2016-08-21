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15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz davasının savcısı tutuklandı

Firari savcı Kaplan dün emniyete giderek teslim olmuştu

21 Ağustos 2016 19:28

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’da darbe girişimi sonrası ‘FETÖ / PDY’ soruşturması kapsamında haklarında soruşturma başlatılan 135 hakim ve savcı arasında yer alan Balyoz davasının savcısı Hüseyin Kaplan tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Hüseyin Kaplan dün emniyete giderek teslim oldu, ardından da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılara 8 saat ifade veren Hüseyin Kaplan, tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kaplan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 

81 savcı ve hakim tutuklanmıştı

 

Soruşturma kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'nda ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görevli 135 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mahkemeye sevk edilen 81 hakim ve savcı tutuklanmış, 36 hakim ve savcı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ergenekon davasına bakan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu ile Balyoz davasının savcılarından Hüseyin Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 18 hakim ve savcı ise aranıyordu. Öte yandan 135 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası geçtiğimiz günlerde yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderilmişti.

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