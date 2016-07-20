T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Balyoz davasının müebbet yağdıran mahkemenin başkanı Ömer Diken darbe soruşturmasından cezaevinde!

Balyoz Davası’nı yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ömer Diken, Uşak Hâkimliği’ne atanmıştı

20 Temmuz 2016 22:34

Darbe girişiminin ardından açığa alınan 2 bin 843 hakim ve savcının arasında yer alan İstanbul eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hâkim Ömer Diken tutuklandı. Ömer Diken, Balyoz davasının sanıklarına toplamda 930 yıl hapis cezası vermişti. Davanın 236 sanığı yeniden yargılama sonucunda beraat etmişti. Öte yandan “Selam Tevhid” soruşturması kapsamında 49 hakim ve savcı için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartıldı. Eski HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur da tutuklandı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre; Uşak’ta önceki gün gözaltına alınan Ömer Diken,‘silahlı terör örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddetle yıkmak ve görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs etmek’ suçlamaları ile çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. HSYK 1. Dairesi, 16 Ocak 2015’te yayınladığı kararnamede 784’ü adli, 104’ü idari yargı olmak üzere toplam 888 hâkim ve savcının görev yerini değiştirmişti. Balyoz Davası’nı yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ömer Diken, Uşak Hâkimliği’ne atanmıştı.

ETİKETLER

Ömer DikenBalyoz DavasıTutuklamaDarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24