Balyoz davasının müebbet yağdıran mahkemenin başkanı Ömer Diken darbe soruşturmasından cezaevinde!

Darbe girişiminin ardından açığa alınan 2 bin 843 hakim ve savcının arasında yer alan İstanbul eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hâkim Ömer Diken tutuklandı. Ömer Diken, Balyoz davasının sanıklarına toplamda 930 yıl hapis cezası vermişti. Davanın 236 sanığı yeniden yargılama sonucunda beraat etmişti. Öte yandan “Selam Tevhid” soruşturması kapsamında 49 hakim ve savcı için tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartıldı. Eski HSYK 1. Dairesi Başkanı İbrahim Okur da tutuklandı.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre; Uşak’ta önceki gün gözaltına alınan Ömer Diken,‘silahlı terör örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni cebir ve şiddetle yıkmak ve görevini yapamaz hale getirmeye teşebbüs etmek’ suçlamaları ile çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. HSYK 1. Dairesi, 16 Ocak 2015’te yayınladığı kararnamede 784’ü adli, 104’ü idari yargı olmak üzere toplam 888 hâkim ve savcının görev yerini değiştirmişti. Balyoz Davası’nı yürüten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Ömer Diken, Uşak Hâkimliği’ne atanmıştı.