Balyoz davasında yargılanırken hayatını kaybeden Kurmay Albay Özenalp'in eşi: Ders alınmadı, FETÖ taktikleri hâlâ uygulanıyor

Balyoz davasında tutuklu yargılanırken cezaevinde beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Kurmay Albay Murat Özenalp, ölümünün 6. yılında anılıyor. Özenalp'in eşi Sema Özenalp, kumpas davalarında hayatını kaybedenlerden ders alınmadığını, FETÖ taktiklerinin hâlâ uygulandığını söyledi.

Balyoz davası kapsamında 3.5 yıl Mamak Cezaevi’nde kalan, 5 yaşındaki kızı Duru ile görüşme sırasında cezaevinde oyun oynarken düşerek beyin kanaması geçiren Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, yaşama veda edişinin 6. yılında anılıyor. Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, bu yıl ilk kez mezarı başında anılamayacak.

Tüm kumpas mağdurları gibi, eşinin de FETÖ-AKP ayrışması yaşanmadan önce “kurban edildiğini” belirten Özenalp, “Hükümet yetkilileri, onları cezaevine attırırken ‘darbe yapacaklarından’ çok emindi. Bizler zaten bilsek de, daha sonra hükümet de, ‘cemaat’ dedikleri yapının ‘terör örgütü’ olduğunu kabul etti. ‘Darbe’ söylemlerinin FETÖ’nün kumpası olduğu ortaya çıktı. Benim eşim, ‘cezasını çekerken’ değil, terör örgütü bir düşman tarafından esir tutulurken yaşamını yitirdi. Bu davalarda yargılanan insanların hiçbirinin, cezaevlerinde kaldıkları zamana asla ‘cezalarını çektikleri süre’ olarak bakmıyorum. Hükümet de 15 Temmuz’dan sonra bunu resmi olarak kabul etti. Murat bizim gönlümüzde zaten şehittir. Ama hükümet eliyle, terör örgütü tarafından esirken vefat eden bir insanın, yasalar karşısında da şehit ilan edilmesini istiyorum. Devletin bizim ve tüm kumpas şehidi aileler için bundan sonra yapabileceği tek şey budur” ifadelerini kullandı.