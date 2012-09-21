Balyoz davasında kararın açıklanması bekleniyor

1.5 yıldan fazla bir süredir devam eden 250'si tutuklu 365 sanığın yargılandığı Balyoz darbe planı davasında karar bugün açıklanacak. İzleyiciler "Harbiye" marşını okurken, sanıklar üç kez "sağol" diye karşılık verdi. Mahkeme 4 sanığa son sözlerini soruldu ve karar vermek için ara verdi.



250'si tutuklu 365 sanıklı ''Balyoz Planı'' davasının 107'nci duruşması, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün gerçekleştirildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülen ''Balyoz Planı'' davasının 108'inci duruşması başladı.

Sanıklar, duruşma salonuna girişleri sırasında izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sanıkların da alkışa el sallayarak karşılık verdikleri görüldü.

Duruşma öncesinde izleyiciler Harbiye, Onuncu Yıl ve Gençlik marşlarını okudu.

Sanıklar hep bir ağızdan üç kez ''Sağol'' diyerek ve alkışlarla teşekkür etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin yanında bulunan büyük salonda yapılan dünkü duruşmada sanıkların son savunmaları alındı.

Duruşmada eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, ''Vereceğiniz karar hakkınızda hayırlı olsun'' dedi.

Tutuklu sanıklardan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan, ''Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Başka bir şey yok'' dedi.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına da ''Atılı suçlamayı reddediyorum'' diye konuştu.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ise ''Söyleyeceklerimi söyledim'' dedi.

Eşine sarılmak için bariyeri aştı



Saat 13.15 sıralarında salona alınan tutuklu sanıklardan Recep Rıfkı Durusoy cezaevinde tutukluyken evlendiği kendisinden 28 yaş küçük Melike Durusoy'a sarılmak için bariyeri aştı.

Salona alınan Durusoy sanıklarla izleyiciler arasına konulan bariyerleri atlayarak eşine sarıldı.



Çetin Doğan: Borsanın kapanmasını bekleyebilirler



Mahkeme heyetinin karar için davaya ara vermesinin ardından salonda bulunan milletvekilleri ile sohbet eden davanın bir numaralı sanığı emekli Orgeneral Çetin Doğan "Kararın açıklanması için borsanın kapanmasını bekleyebilirler. Saat 17.00'yi 18.00’i bulabilir” dedi.



Duruşmaya katılmayan avukatlara sanıklardan alkışlı destek



Avukatların duruşmanın başlamasına yakın protesto amaçlı kendilerine ayrılan bölümü terk etmesi esnasında sanıklarda avukatlarını alkışla desteklediler. Sanıklar avukatları için üç kez ‘sağol sağol sağol’ diye bağıdı. İzleyicilerde sanıklara alkışla destek verdi. Duruşmaya sadece 9 avukat katıldı. Duruşmaya bazı CHP ve MHP'li milletvekilleri izleyici olarak katıldı. Dünkü duruşmaya oranla sanıkların daha sakin ve rahat olduğu gözlendi. Duruşmaya Ergin Saygun, Hakan Mehmet Göktürk'ün dışında tutuklu 248 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Kalbi heyecana dayanamadı



Bu arada, duruşma öncesinde bazı sanıklar, Maltepe Askeri Cezaevi'nde birlikte kaldıkları Deniz Kurmay Albay Hakan Mehmet Köktürk'ün kalp krizi geçirerek, GATA'ya sevk edildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, 4 sanığa son sözlerini sordu. Daha sonra karar için duruşmaya ara verildi.

Yoğun güvenlik önlemi



Öte yandan, kararın verileceği duruşma nedeniyle bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmaya gelen avukat ve izleyicilerin araçları, otoparka giriş sırasında uzman köpekler tarafından arandı.

Binaya yaklaşık 500 izleyici ile 60 basın mensubu ve 30 kadar avukat alındığı öğrenildi.



Mahkeme önünde slogan



Mahkeme Başkanı Ömer Diken’ın sözlerinin ardından salonda bulunan izleyiciler alkışladı.

Bazı sanık yakınları da duruşma salonu önünde Atatürk posteri açıp, çeşitli marşlar söyledi.

Bayrak açan sanık yakınları, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' ve ''TSK bizim onurumuzdur'' şeklinde sloganlar attı.

Grup daha sonra İstiklal Marşı'nın yanı sıra Onuncu Yıl, Harbiye ve Gençlik marşlarını söyledi.



Karar bekleniyor



Kararın verileceği bugünkü duruşmada bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmaya gelen avukat ve izleyicilerin araçları, binanın otoparkına girişi sırasında uzman köpekler tarafından arandı.

Binaya yaklaşık 500 izleyici ile 60 basın mensubu ve 30 kadar avukat alındığı öğrenildi.