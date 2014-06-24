Balyoz davasında Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman tanık oldu

Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, yeniden görülecek Balyoz davasının 10 Kasım'daki duruşmasında tanık olarak dinlenecek.

Al Jazeera'nin haberine göre, 88 sanık hakkında Yargıtay’dan bozduğu Balyoz davası kapsamında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın tanık olarak çağrılmasına karar verdi. Özkök ve Yalman’a 10 Kasım’a ertelenen duruşma için çağrı kağıdı gönderilecek.



Anayasa Mahkemisi, 237 sanığın haklarının ihlal edildiğine karar verirken Özkak ve Yalman'ın tanık olarak dinlenilmemesinin de hak ihlali olduğuna karar vermişti.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 25 sanık hakkında bozma yönündeki kararına uyarak sanıklar hakkında beraat kararı veren mahkeme, 63 sanık ile ilgili de kararını açıkladı.

Hayatını kaybeden Halil Yıldız ile ilgili dava düştü. 62 sanıklar, diğer 237 sanıktan ayrı yargılanacak.



Mahkemede savunma avukatları, ‘yeniden yargılaması yapılacak olan 237 sanık ile ilgili davayla’ birleştirilmesini talep etti. Savcılık ise dosyaların ayrı ayrı yürütülmesini yönünde görüş belirtti. Avukatların talebini reddeden mahkeme, her iki dosyanın da yargılama usûllerinin farklı olmasını gerekçe gösterdi.



Mahkeme Başkanı Özlem Karaçam, dava dosyasının delillerinden olan 5’nolu CD ile ilgili bilirkişi raporu alacaklarını söyledi. Başkan Karaçam, “Siz avukatlarında bilirkişiye sormak istediklerinizi bize bildirin. Ancak ortak dilekçe istiyoruz. Lütfen sorularınız ayrı ayrı olmasın. Bir araya gelin sorularınızı ortak hazırlayın. Onun için size süre vereceğiz. Taleplerinizi inceledikten sonra bilirkişiye göndereceğiz.” dedi.



Mahkeme ayrıca dava kapsamında tutuklu kalan ancak dava sonucunda beraat eden sanıkların tazminat haklarının olduğunu belirtti.



Anayasa Mahkemesi’nin 18 Haziran 2014 tarihli kararında bu dava dosyası ile ihlal kararı verildiğini ifade eden mahkeme, “ Yargıtay’ın ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın hukuki sonuçları beraat kararına göre daha aleyhe olduğundan, ayrıca bu karar sanıkların özlük haklarını da etkilediğinden bu sanıklar hakkındaki davanın Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca değerlendirme yapılmak üzere tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmesine karar verildi.” dedi.