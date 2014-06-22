Balyoz heyetine dava yolu açılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “hak ihlali” kararı, Balyoz Davası’na bakan mahkeme heyetine de yargı yolunu açtı. Sanıkların avukatı Hüseyin Ersöz, “Bu hâkimler hakkında süratle dava açılması gerekiyor” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı ve sonuçlandırdığı Balyoz davasında, sanıkların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermesi, bu hak ihlallerine imza atan Balyoz heyetine dava açılıp açılmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Balyoz davasının bazı sanıklarının avukatı Hüseyin Ersöz, eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, üyeler Ali Efendi Peksak, Aytekin Ozanlı ve Murat Üründü’yü Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikâyet etmişti.

HSYK işleme koymamıştı

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, HSYK 3. Dairesi, 7 Şubat 2013’te, hâkimler hakkındaki şikâyeti işleme koymadı. Ersöz, 26 Nisan 2013’te HSYK’ya ikinci kez başvurdu ve hâkimler hakkında yeniden inceleme istedi. HSYK 3. Dairesi, bu başvuruyu da, “7 Nisan 2013’te verilen şikâyetin işleme konulmaması kararının kaldırılmasını gerektirecek herhangi bir delil ve durumun olmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Artık AYM’nin kararı var

AYM kararı, HSYK 3. Dairesi’nin Balyoz heyeti hakkındaki şikâyetleri işleme koymama gerekçesini de hukuken geçersiz kılmış oldu. Çünkü AYM, Özkök ve Yalman’ın tanık olarak dinlenmesi taleplerinin reddi nedeniyle tanık dinletme hakkına ilişkin şikâyetlerin ve dijital delillerin değerlendirilmesine ilişkin şikâyetlerinin giderilmediğine dair iddialar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

‘Ortada yeni durum var’

Balyoz sanıklarının avukatı Hüseyin Ersöz, şunları söyledi:

“Artık ortada yeni bir durum var. O da AYM’nin verdiği karar. HSYK, AYM’nin kararı doğrultusunda resen harekete geçerek, Balyoz heyeti hakkında soruşturma başlatabileceği gibi AYM kararını HSYK’ya göndererek biz de soruşturma başlatılmasını talep edeceğiz. HSYK Genel Kurulu, 3. Daire kararını ortadan kaldırırsa Balyoz heyetine de soruşturma ve dava yolu açılacak. AYM’nin son kararıyla hâkimler hakkındaki sürecin çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını ve dava açılması gerektiğini düşünüyorum.”

O heyet şimdi nerede?

Mahkeme Başkanı Ömer Diken şu anda Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim olarak görev yapıyor. Üye Hâkim Ali Efendi Peksak Kocaeli Hâkimi, üye Hâkim Murat Üründü ise İstanbul 8 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli. Aytekin Ozanlı ise Diyarbakır Adliyesi’ne tayin edildi.

Bozdağ izin verirse...

Balyoz heyetinin yargılanıp yargılanmayacağına HSYK karar verecek. HSYK Genel Kurulu, 3. Daire’nin kararını kaldırarak soruşturma yolunu açabileceği gibi HSYK 3. Dairesi de resen harekete geçip ilk kararını kaldırabilecek. Hâkimler hakkındaki şikâyetin işleme konulmaması kararı ortadan kalkarsa yargı süreci de başlayacak. 3. Daire, müfettiş raporu doğrultusunda Balyoz heyeti hakkında soruşturma açılmasına karar verirse, bu karar onay için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a gönderilecek. Bozdağ’ın onay vermesi durumunda dosya HSYK 2. Dairesi’ne gönderilecek.