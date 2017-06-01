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Balyoz davasında görevden alınmıştı; ilk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Yakut da Şırnak'ta şehit oldu!

Şehit Yarbay Yakut'un cenazesi memleketi Malatya'da toprağa verilecek

01 Haziran 2017 12:06

Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen helikopterde Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı. Şehit Yarbay Yakut'un, geçtiğimiz yıllarda binbaşı rütbesindeyken Balyoz Davası sürecinde görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Yakut'un hukuk mücadelesi başlattığı ve suçsuz olduğu kanıtlanınca yeniden göreve döndüğü belirtildi.

Annesi inanmak istemedi

Yarbay Songül Yakut'un, Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde oturan ana ocağına ateş düştü. Küçük yaşta babası ölen şehit Yarbay Yakut'un Akçadağ İlçesi'ne bağlı Ören Mahallesi’nde yalnız yaşayan annesi Sebahat Yakut'a acı haber, gece yarısından sonra İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan tarafından iletildi. Kızının şehit haberini öğrenen Sebahat Yakut, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin de müdahalede bulunduğu acılı anne kızının şehit olduğunu uzun süre kabullenemedi.

Anne Sebahat Yakut güçlükle sakinleştirilirken jandarma tarafında da eve Türk Bayrağı asıldı. Şehit haberinin ardından mahalle sakinleri de Yakut'un evine akın etti.

5 kardeşten en küçüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Yarbay Songül Yakut'un geçen yıl annesine Ören Mahallesinde ev aldığı ve dün de telefonla görüştüğü öğrenildi. Bahçe işleri ile uğraşmayı seven şehit Yarbay Yakut’un, izinlerinde Ören'e geldiği ve kayısı bahçesinde zaman geçirdiği belirtildi.

Balyoz davasında görevden uzaklaştırıldı

Bu arada şehit Yarbay Songül Yakut'un, geçtiğimiz yıllarda binbaşı rütbesindeyken Balyoz Davası sürecinde görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi. 

Şehit Yarbay Yakut'un cenazesinin Şırnak'ta yapılacak törenin ardından memleketi Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

 

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