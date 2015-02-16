Balyoz davasında bilirkişi raporu; suça konu olan dosyalar başka kaynaktan kopyalandı

Balyoz davası bilirkişi raporunda, 5 no'lu sabit harddiskteki suça konu bütün dosyaların, başka bir kaynak ortamdan kopyalandığının belirlendiği ifade edilirken, 11 ve 17 no'lu CD'lerde dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihi ile ilk kullanılma tarihleri arasında çelişkiler olduğu ifade edildi.

DHA'nın haberine göre, "Balyoz iddiasını" yeniden yargılayan mahkemeye İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi heyeti ilk yargılama süresince tartışma konusu olan kritik "digital deliller" le ilgili görüşünü açıkladı.

Dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihlerinde çelişki

Raporun tek sayfalık özet kısmında, "11 ve 17 nolu CD'ler üzerindeki incelemelerimizde, CD'ler ve içlerindeki dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarihi üst verileri ile dosyaların içlerinde yapılan arama neticesinde tespit edilen Calibri ve Cambria yazı tiplerinin ve Office open XML referanslarının Microsoft Office yazılımlarda ilk kullanılma tarihleri arasında çelişkiler bulunduğu ve dolayısıyla CD'ler ve içlerindeki dosyaların oluşturulma ve değiştirilme tarih ve saat üst verilerinin gerçek oluşturulma ve değiştirilme tarih ve saat bilgilerini yansıtmadığı görülmüştür" denildi.

Başka bir kaynak ortamda kopyalanmıştır

Bilirkişinin Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ele geçirilen 5 nolu sabit harddisk üzerinde yapılan incelemelere ilişkin ise, "Harddiskin SİSTEM bölümündeki işletim sistemi 28 Temmuz 2009 günü devre dışı kaldıktan sonra harddisk işletim sistemi tarihi güncel olmayan bir ya da birden fazla bilgisayara takılıyken, harddiskin data bölümüne suça konu bütün dosyaların farklı tarihlerde görünecek biçimde başka bir kaynak ortamdan (Disk,cd, dvd, flaş bellek) kopyalandığı belirlenmiştir. Kopyalanan dosyaların oluşturulma tarih ve saat bilgileri gerçek oluşturulma tarih ve saat bilgilerini yansıtmamaktadır. İKK klasöründeki bazı word belgelerinde de calibri yazı tipi belirlenmiştir. Bu belgelerin son değiştirilme tarihleri Calibri yazı tipinin Office 2007 Beta sürümü içinde kullanıma çıktığı 16 Kasım 2005 tarihinden öncesidir" ifadelerine yer verildi.

Klasör dosya ve dijital veriler alışveriş arabası ile getirildi

Heyet bugün öğleden sonra Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek 132 sayfalık raporunu mahkeme heyetine ulaştırdı. Bu sırada bilirkişilere teslim edilen onlarca klasör dosya ve dijital veriler bir alışveriş arabası ile mahkeme kalemine görevlilerce getirildi ve klasörler dosyadaki yerlerine yeniden konurken rapor ise mahkeme heyetine elden sunuldu. Bu anlar bir cep telefonunun kamerasına yansıdı.