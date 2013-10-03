Balyoz davası tutuklularından Ece Saygun'a: Lütfen yurtdışına çık

Balyoz davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, yurtdışında olduğu dönemlerde Balyoz davası dışındaki başka davalarda tahliye kararlarının çıkması sonrası, tutuklu yakınlarından gelen talepler üzerine 9 Ekim’de yurtdışına çıkacak. Saygun, “Artık umudumuz totemlere kaldı. Bu durumun sorumlusu biz değiliz” diye konuştu.

Balyoz davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, 9 Ekim’de Yargıtay’da son kararı verilecek Balyoz davası için ‘totem’ yapmaya hazırlanıyor.

Kendisinin yurt dışında olduğu zamanlarda Balyoz dışındaki askerlerin yargılandığı diğer davalarda tahliye kararı çıkmasını dikkate alan tutuklu yakınlarının talebini dikkate alan Saygun, karar günü olan 9 Ekim’de yurt dışında olacak.

‘Totem için yurt dışına gideceğim’

Musa Kesler’in Milliyet’teki haberine göre, Saygun, Balyoz davası sanıklarının yakınlarının da inandığı ‘totem’i şöyle anlattı:

“Aslında bu talep Balyoz ve diğer davalarda yargılanan subayların aile ve yakınlardan geldi. Ben ne zaman yurtdışına gitsem Balyoz davası hariç askerlerin yargılandığı davalarda tahliye çıkıyor. Askeri Casusluk, Kafes, Ergenekon ve diğer davalarda yurtdışında olduğum zamanlar tahliye çıkıyor. En son 28 Şubat davasında yurtdışındaydım ve 8 kişi tahliye oldu. Şimdi herkes benim bu durumuma bir totem gözüyle bakıyor. Tutuklu yakınları benden yurt dışına gitmemi istedi. Ben de bu totemi uygulamak için yurt dışına gideceğim. Biletimi aldım. 9 Ekim sabahı Budapeşte’ye gidiyorum. Dava görülürken ben yolda olacağım. Artık umudumuz totemlere kaldı. Çok üzücü bir durum olduğunun farkındayım ama sorumlu biz değiliz. Bu adalet dağıtan yerlere bir mesajdır.”

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 18 yıl hapis cezası vermişti. Bir süre tutuklu kalan Saygun’un, sorunları nedeniyle Şubat ayında tahliyesine karar verilmişti.