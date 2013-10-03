T24 LogoT24 Logo
Gündem

Balyoz davası tutuklularından Ece Saygun'a: Lütfen yurtdışına çık

Ece Saygun: Dava görülürken ben yolda olacağım. Artık umudumuz totemlere kaldı

03 Ekim 2013 11:52

Balyoz davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, yurtdışında olduğu dönemlerde Balyoz davası dışındaki başka davalarda tahliye kararlarının çıkması sonrası, tutuklu yakınlarından gelen talepler üzerine 9 Ekim’de yurtdışına çıkacak. Saygun, “Artık umudumuz totemlere kaldı. Bu durumun sorumlusu biz değiliz” diye konuştu.

Balyoz davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, 9 Ekim’de Yargıtay’da son kararı verilecek Balyoz davası için ‘totem’ yapmaya hazırlanıyor.

Kendisinin yurt dışında olduğu zamanlarda Balyoz dışındaki askerlerin yargılandığı diğer davalarda tahliye kararı çıkmasını dikkate alan tutuklu yakınlarının talebini dikkate alan Saygun, karar günü olan 9 Ekim’de yurt dışında olacak. 

 

‘Totem için yurt dışına gideceğim’

 

Musa Kesler’in Milliyet’teki haberine göre, Saygun, Balyoz davası sanıklarının yakınlarının da inandığı ‘totem’i şöyle anlattı:

“Aslında bu talep Balyoz ve diğer davalarda yargılanan subayların aile ve yakınlardan geldi. Ben ne zaman yurtdışına gitsem Balyoz davası hariç askerlerin yargılandığı davalarda tahliye çıkıyor. Askeri Casusluk, Kafes, Ergenekon ve diğer davalarda yurtdışında olduğum zamanlar tahliye çıkıyor. En son 28 Şubat davasında yurtdışındaydım ve 8 kişi tahliye oldu. Şimdi herkes benim bu durumuma bir totem gözüyle bakıyor. Tutuklu yakınları benden yurt dışına gitmemi istedi. Ben de bu totemi uygulamak için yurt dışına gideceğim. Biletimi aldım. 9 Ekim sabahı Budapeşte’ye gidiyorum. Dava görülürken ben yolda olacağım. Artık umudumuz totemlere kaldı. Çok üzücü bir durum olduğunun farkındayım ama sorumlu biz değiliz. Bu adalet dağıtan yerlere bir mesajdır.”

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 18 yıl hapis cezası vermişti. Bir süre tutuklu kalan Saygun’un, sorunları nedeniyle Şubat ayında tahliyesine karar verilmişti.   

 

ETİKETLER

ergin saygunece saygunbalyoz9 ekimyurtdışıbudapeştetahliyetotemümit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24