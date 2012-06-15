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Politika

Balyoz davası başka mahkemeye gönderildi!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz davasının başka bir mahkemeye gönderilmesine karar verildi

15 Haziran 2012 20:01

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz davasının başka bir mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan "Balyoz" davasının bugünkü duruşmasına, emekli orgeneraller Çetin Doğan ve Halil İbrahim Fırtına, emekli Oramiral Özden Örnek ile MHP'den milletvekili seçilen emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 230 tutuklu sanık katıldı.
 
Davanın önemli delillerinden biri sayılan ve Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan dijital verilerin orjinali Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından mahkemeye gönderildi. Sanıklar bu belgelerin sahte olduğunu iddia ediyor ve davaya delil olamayacağını savunuyordu.
 
 

Gözlemci avukatlara izin yok

 
 
Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken, duruşmaya gözlemci olarak katılan İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş ile baro yönetimindeki 5 avukatın müdahiller için ayrılan bölüme oturmasına da izin vermedi.
 
 

Dosya başka mahkemeye

 
 
Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, yargılama devam edemediğinden, CMK'nın 19. maddesine göre dosyanın başka bir yere nakledilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na verilmesini istedi.
 
Bu talebi kabul eden Mahkeme heyeti, dava dosyasının başka mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
 

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