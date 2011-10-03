'Balyoz' davaları birleşti

T24 - İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iki davanın birleştirilmesine ve Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın tutuklanmasına karar verdi.



İkinci ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın tutuklanmasına karar veren mahkeme heyeti, bu davayı aralarında bağlantı bulunduğu gerekçesiyle ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirdi.



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, mahkeme heyeti tarafından taleplere ilişkin alınan ara kararlar Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Diken tarafından açıklandı.



Buna göre mahkeme heyeti, görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talepleri reddetti.



Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklardan Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tam olarak toplanılmamış oluşu, sanığın konumu itibarıyla delillere etki yapma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunması, yargılamanın seriliği, usul ekonomisi ve çelişkili kararların çıkmaması, sanıkların hukuki durumlarının birbirini etkilemesi nedeniyle bu davanın ''Balyoz Planı'' davasıyla birleştirilmesine karar verdi.



Davanın birleşen dosya üzerinde yürütülmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu diğer 21 sanığın da bu hallerinin devamına karar verdi.



Duruşmanın da 6 Ekim Perşembe günü yapılacağını açıklayan mahkeme heyeti, 7-10-11-13 ve 14 Ekim'de de duruşmanın görülmesini karara bağladı. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını da ''Balyoz Planı'' davasındaki savunmalar tamamlandıktan sonra alacak.







