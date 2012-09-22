Balyoz darbe planı davası kararları gazetelere nasıl yansıdı?

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz darbe planı davasında açıklanan kararlar gazetelerde geniş yer buldu. Gazeteler eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in 20'şer yıl hapis cezası almalarını öne çıkardı.

İşte gazetelerde yer alan Balyoz davası kararına ilişkin başlıklar şöyle:

Hürriyet – 20+20+20

Balyoz davasında emekli orgeneraller Çetin Doğan ve İbrahim Fırtına ile emekli Oramiral Özden Örnek müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme “Darbeye eksik teşebbüs” diyerek cezaları 20 yıla indirdi.

Milliyet – 5 bin sayfa belgeye 5 bin yıl hapis

21 Ocak 2010’da bir bavul içindeki 5 bin sayfa belgenin savcılığa teslim edilmesiyle başlayan Balyoz davası 108 duruşma sonunda tamamlandı. Bilanço ağır, 325 sanığa toplam 5 bin yılın üstünde hapis cezası çıktı.

Sabah – Yaşasın demokrasi

Ve Balyoz indi: Türkiye’de artık darbeler dönemi kapandı. 325 sanığa “Hükümeti yıkmaya teşebbüs”ten ceza yağdı

Posta – Ailelere darbe

Eski 1. Ordu Komutanı emekli Org. Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Org. İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek 20 yıl ceza aldı. 18 yıl verilen Org. Bilgin Balanlı görevdeyken darbecilikten yargılanıp ceza alan en yüksek rütbeli subay olarak tarihe geçti.

Habertürk – Bir bavuldan 5276 yıl çıktı

Balyoz Davası’nda 89’u general ve amiral 325 sanıpa darbeye eksik teşebbüsten ceza yağdı.

Taraf – Darbeye teşebbüs artık çok daha zor

Balyoz Davası’nda 330 sanığa ceza yağdı. Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’ya darbeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası verildi.

Radikal – Balyoz sert indi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz davasında kararını açıkladı. Doğan, Fırtına ve Örnek’e oybirliğiyle ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ceza 20 yıla indirildi. Diğer sanıkların çoğu 18 yıl ceza aldı. Mahkeme, sanıkları “Türkiye Cumhuriyeti icra vekillerini vazife görmekten cebren men etmek”ten suçlu buldu. Ancak darbelerin “sanıkların ellerinde olmayan sebeplerden dolayı” meydana gelmediğini belirtti.

Cumhuriyet – Adalete balyoz

Özel yetkili mahkemede görülen Balyoz davasında emekli orgeneraller Çetin Doğan, Halil İbrahim Fırtına ile emekli Oramiral Özden Örnek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbeye eksik teşebbüs gerekçesiyle ceza 20 yıla indirildi. Milletvekili Engin Alan, Ergin Saygun, YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da aralarında bulunduğu 78 eski komutan 18 yılla cezalandırıldı.

Yeni Şafak – Komutanlara en ağır ceza

İki yıldır süren Balyoz davasında mahkeme kararını açıkladı… Bir numaralı sanık emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, darbeye eksik teşebbüsten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklarında 34’ü beraat ederken, 76’sı hakkında da tutuklama kararı çıktı.

Akşam – Balyozdan daha ağır

Tarihi davada karar… İlk kez bir sivil mahkeme, “darbe” suçlamasıyla askerleri yargılayıp mahkum etti. 65 sanıktan 36’sı beraat etti, 325’i ceza yedi. En ağır ceza üç eski komutana: Özden Örnek, İbrahim Fırtına ve Çetin Doğan 20’şer yıl hapse çarptırıldı.

Star – Ve darbe mahkum

Türkiye demokrasi tarihinin en kritik davasında mahkeme, Balyoz sanıklarının AK Parti hükümetini düşürmek için eyleme geçtiklerine ancak ellerinde olmayan nedenlerle darbe yapamadıklarına hükmetti. Darbeye öncülük eden generallerin tamamı ağır hapse mahkum edildi.

Bugün – Darbeye ilk ceza

Türkiye tarihinde ilk defa darbeciler sivil mahkemede yargılandı. 21 ay süren yargılama sonunda 365 sanıktan 325’ine darbeye teşebbüsten ceza verildi.

Takvim – Ağır darbe

Balyoz’da tarihi karar… Emekli paşalar Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’ya 20’şer yıl hapis cezası verildi.

Aydınlık – Kemal’in askerlerini selamlıyoruz

Görevde ve emekli 250’si tutuklu 365 subayın yargılandığı Balyoz Davası’nda karar açıklandı. Komutanların büyük bölümü hapse mahkum edildi.

Özgür Gündem – Balyoz eksik indi

Balyoz davasında komutanlar Doğan, Fırtına ve Örnek’e “darbeye eksik teşebbüs”ten 20 yıl, Alan ile Balanlı’ya 18 yıl hapis verildi. Sanıklara Bölge’de işledikleri suçların hesabı ise sorulmadı.

Milli Gazete – Balyoz gibi cezalar

Hükümeti devirmek için darbe planı hazırladıkları iddiasıyla yargılanan 365 sanıklı Balyoz davası, dün 108. Duruşmada nihayet sona erdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi; eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutanlarından emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Ergin Saygun’u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Albay Dursun Çiçek ise 16 yıl hapis cezası alırken, 34 sanık için beraat kararı verildi. Beraat eden 34 kişiden biri albay diğerleri ise astsubay. Mahkemenin kararına hükümet tarafından ilk tepki ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, cezaların kesinleşmiş olmadığını ve Yargıtay safhasının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu – Komutanlara ceza yağdı

1,5 yıldan fazla bir süredir devam eden 250’si tutuklu 365 sanığın yargılandığı “Balyoz” davasında beklenen karar nihayet açıklandı. Komutanlara ceza yağdı.

Yeniçağ – Balyoz darbesi!

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 365 sanığın yargılandığı Balyoz davasında “darbeye eksik teşebbüs var” dedi ve ağır cezalar yağdırdı. MHP ve CHP karar sert tepki gösterdi.

Güneş – Balyoz gibi ceza

İki yıldır Silivri’de süren tarihi Balyoz Davası’nda 365 sanıktan sadece 35’i beraat etti, diğerleri “en üst sınırdan” ceza aldı. Tutuksuz yargılanan 69 kişi için yakalama kararı çıktı.

Sözcü – Balyoz gibi ceza

2 kuvvet komutanı ve 1 ordu komutanına darbeden müebbet verildi. Ancak darbe yaşanmadığı için ceza 20’şer yıla çevrildi!

Yurt – Adalete balyoz

Darbeye teşebbüs iddiasıyla açılan Balyoz Davası, sahteliği kanıtlanan dijital deliller üzerinden yürütüldü. Bilirkişi raporları dikkate alınmadı. Beraat eden 34 kişiden 33’ü astsubay. Davanın siyasal olduğu kesinleşti.

Türkiye – Komutanlara Balyoz darbesi

Çetin Doğan, Halil İbrahin Fırtına ve Özden Örnek’e 20’şer yıl hapis eczası verildi. Ergin Saygun, Bilgin Balanlı, MHP Milletvekili Engin Alan ve Şükrü Sarıışık ise 18’er yıla mahkum oldu.

Akit – Balyoz’u yediler

Milli iradeyi hiçe sayarak, hükümeti devirme planları yapan Balyoz sanıklarına ceza yağdı. 365 sanıktan 330’u ceza alırken, 34’ü ise beraat etti. Balyoz’un baş aktörleri Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtına’ya “müebbet” hapis cezası veren mahkeme, “darbeye eksik teşebbüs” gerekçesiyle bu cezaları 20 yıl hapse çevirdi. Levent Ersöz’ün dosyası ise ayrıldı.

Milat – Beklenen karar

365 sanıklı “Balyoz” davasında karar 108. Duruşmada geldi. Emekli komutanlardan Özden Örnek, Çetin Doğan ve İbrahim Fırtına 20 yıl ceza aldı. 36 sanık beraat etti. Orgeneral Bilgin Balanlı ve MHP’li vekil Engin Alan’a 18 yıl hapis cezası verildi. Emekli Albay Dursun Çiçek ise 16 yıl ceza aldı. 69 kişi hakkında yakalama emri çıktı.