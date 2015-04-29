Baluken: Siyasi tabloya kışladan müdahale edilmek isteniyor

İmralı Heyeti üyesi, HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı İdris Baluken, çözüm sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede 'sürecin AKP tarafından dondurulduğunu' belirterek, "Hükümet şu anda mevcut durumu ordu üzerinden değiştirmeye çalışıyor. Siyasi tabloya kışladan müdahale etmek istiyor. Nitekim Ağrı Diyadin'de yaşanılanların ardından en üst düzeyden askeri yetkililer, hükümetten talimat aldıklarını açıkladılar" diye konuştu.

AKP'nin şuurunu kaybetmiş bir ruh halinde olduğunu belirten Baluken, 'Şuur kaybının bir sonraki aşaması komadır. Uzamış koma da genelde ölümle sonuçlanır' diye konuştu.

İdris Baluken, çözüm sürecinin bulunduğu aşama, AKP'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, seçim süreci ve HDP'ye dönük saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘Süreç AKP tarafından donduruldu’

DİHA'da yayımlanan habere göre, seçim sürecine girilmesiyle birlikte görüşmelerin durakladığı çözüm sürecine ilişkin, "Süreç, AKP tarafından donduruldu" diyen Baluken, AKP'nin paniğe kapıldığına dikkat çekerek, "Özellikle seçim süreciyle ilgili AKP'nin içerisine girmiş olduğu panik havası, kaygı ve travmatik bir psikoloji, çözüm süreciyle ilgili AKP'nin frene basma durumunu beraberinde getirdi. Burada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık hesaplarıyla mevcut seçim tablosunun uyuşmaması son derece önemlidir" dedi.

İmralı'da yaptıkları son görüşmede İzleme Heyeti'nin kurulması ve atılacak adımlar noktasında belirli bir mutabakata varıldığını ancak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe açıklamasına ilişkin sözlerinin ardından sürecinin dondurulduğuna vurgu yapan Baluken, "AKP, önüne gelen seçim anketlerinde kendi yaşadığı düşüşü ve HDP'nin yaşamış olduğu yükselişi çözüm sürecinin siyasi yansıması olarak değerlendirdi" dedi. Bu değerlendirmenin son derece yanlış olduğunun altını çizen Baluken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef o günden bu güne AKP, deyim yerindeyse süreç açısından şuurunu kaybetmiş durumda. Şuur kaybı şu açıdan önemlidir; Biz özellikle bu şuur kaybına müdahale etmek istiyoruz. Diyalog kanallarını açık tutarak tekrar bir toparlanma sürecinin oluşması gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Ama AKP bu şuur kaybı psikolojisinden bir türlü çıkmıyor. Şuur kaybının bir sonraki aşaması komadır. Uzamış koma da genelde ölümle sonuçlanır."

‘İmralı'ya gidiş başvurusuna halen dönüş yapılmadı'

Baluken, İmralı'ya gitme ve İzleme Heyeti'nin kurulmasına dönük taleplerini, geçen hafta yetkililer ile yaptıkları görüşmede ilettiklerini ancak bu konuda kendilerine halen bir geri dönüşün yapılmadığını aktardı. Baluken, görüşmede somut adımların atılması, askeri hareketliliği ve hayata geçirilmek istenen provokasyonları, bunların süreçte yaratacağı kaotik durumları paylaştıklarını ancak hükümetin gerekli dersleri çıkarmadığını gördüklerini belirtti.

'Baş koymuyorlar, sürecin altına dinamit koyuyorlar'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın dün yaptığı "Riski alan biziz, bu yola baş koyduk biz. Canımız pahasına, Çözüm Süreci'ni başarıya ulaştıracağız inşallah" şeklindeki söylemlerini değerlendiren Baluken, "Kimse AKP hükümetinden ya da Akdoğan'dan sürece baş koymalarını beklemiyor. Somut adım koysunlar, masaya mantıklı öneriler koysunlar, resmi müzakerelerde Kürt sorununu ve Türkiye'nin demokratikleşme sorununu nasıl çözeceklerini koysunlar. Doğrusu AKP'nin son iki üç aylık pratiği sürece baş koyma değil altına dinamit koyma pratiğidir. Eğer gerçekten bir samimiyet ortaya koyacaklarsa bu tarz söylemlerle halkı tatmin etmek inandırmak mümkün değil. Halk artık somut adım bekliyor. Baş koymalarına gerek yok. Bu sürecin altına dinamit koyma yaklaşımından vazgeçsinler. Sürecin kimin tarafından başlatıldığı ise bütün Türkiye halkı ve dünya kamuoyu tarafından biliniyor" dedi.

'AKP, baldıran zehrini sürece içirmeye çalışıyor'

Erdoğan'ın süreçle ilgili "Baldıran zehri içeriz" söylemini hatırlatan Baluken, "Şu anda baldıran zehrini sürecin kendisine içirmek istiyorlar. Bu yaklaşımlardan vazgeçsinler, süreci zehirlemesinler yeterli. Süreç zaten kalıcı barışın final aşamasına gelmiş durumda. Atacakları birkaç somut adımla bütün dünyada müzakere süreçlerinin sonucu ulaştığı metotları devreye sokmaları durumunda süreç sonuçlanacaktır" ifadelerini kullandı.

'Siyasi tabloya kışladan müdahale edilmek isteniyor'

Seçim atmosferiyle birlikte artan askeri hareketlilik ve HDP'ye dönük saldırılara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baluken, AKP'nin siyasi tabloya kışladan müdahale etmek istediğini belirterek, "Hükümet şu anda mevcut durumu ordu üzerinden değiştirmeye çalışıyor. Siyasi tabloya kışladan müdahale etmek istiyor. Ordu kışladan hükümetin ya da onların talimatıyla hareket eden valilerin direktifleriyle çıkmıyordu.

Bu çatışmasızlık sürecinde bugüne kadar hiç böyle bir durum yaşanmadı. Nitekim Ağrı Diyadin'de yaşanılanların ardından en üst düzeyden askeri yetkililer, hükümetten talimat aldıklarını açıkladılar. Şu an kimi bölgelerde de yaşanan hareketlilikten de AKP hükümeti sorumludur. Silahı devreye koyarak seçmen iradesini değiştirmeye yönelik bir hamledir. HDP'nin baraj sorunu olmadığını görünce bu sefer farklı silahlı unsurları devreye koymaya başladılar. Kürdistan'da bir baskı yaratma Türkiye'de de HDP'ye yönelik eski ön yargıları devreye koyacak bir algı yaratma peşindeler" diye konuştu.