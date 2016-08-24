Baluken: Kürt düşmanlığı Türkiye’yi savaş bataklığına sürüklüyor; hedef IŞİD değil, Kürtlerin kazanımları!

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Türkiye’nin Cerablus operasyonuyla bir savaş bataklığına sürüklendiğini, operasyonun IŞİD’e karşı değil Rojava halklarının kazanımlarına dönük olduğunu söyledi.

Baluken, Türkiye’nin Cerablus operasyonuna ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Baluken, operasyonun IŞİD’e karşı değil, Kuzey Suriye Federasyonu çatısı altında bir araya gelen halkların kazanımlarına dönük olduğunu söyledi.

İdris Baluken’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Erdoğan ve AKP, Türkiye’yi bilinçli bir şekilde Ortadoğu’nun en sancılı savaşının içerisine dahil etmiştir.

“Türkiye’nin en sancılı savaşa sokulduğu bir günde Meclis tatildedir. Bu kararda Meclis’in görüşüne başvurulmamıştır.

“Geri dönülemez bir savaş süreciyle karşı karşıyayız”

“Bu karar Erdoğan ve AKP’nin yanlış üstüne yanlış yaptığı Suriye politikasında geri dönülemez en büyük yanlış olarak bölge halklarının önüne getirilmiştir.

“CHP ve MHP de bu karara tavırlarıyla ortak olmuştur. İki gün önceki zirvede belli ki bu savaş kararı kararlaştırılmış.

“Ortaya çıkan tablo maalesef 3 liderin çılgın bir şekilde Saray’ın talimatıyla ülkeyi geri dönülemez bir savaş süreciyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu savaş kararı uluslar arası hukuk nezdinde zora sokacak bir karardır.

“Yanlışı daha da büyütme ile karşı karşıyayız”

“Suriye’deki savaş ortamını daha şiddetli bir şekilde Türkiye’nin içerisine getirecektir.

“’Bugüne kadar başımıza ne geldiyse Suriye politikası yüzünden geldi’ diyenler şimdi daha büyük yanlışla dava büyük felaketlerin davetiyesini çıkarıyorlar. Daha büyük felaketlerin bu topraklara gelmesi için uğraşıyorlar. Yanlış olarak tespit ettikleri politikadan ders alma durumu yoktur, yanlışı daha da büyütme ile karşı karşıyayız.

“Kürt düşmanlığı Türkiye’yi savaş bataklığına sürüklüyor”

“Ortadoğu’da ittifak temelinde yeni bir sayfa açmanın önemini bilince kavuşturmayanlar, bugün bu zihniyet üzerinden daha büyük bir savaşı tetiklemişlerdir. Kürt düşmanlığı Türkiye’yi savaş bataklığına sürüklüyor.

“Operasyon Kürtlerin kazanımlarını engellemeye dönük”

“IŞİD ile bir mücadele hamlesi değil, Kürtlerin kazanımlarını engellemeye dönük bir operasyon olduğunu belirtmek istiyoruz. ‘Fırat Kalkanı’ ismi bile bununla hedeflenenin Rojava’da ortaya çıkan Kuzey Suriye Federasyonu’nun kazanımlarını engellemeye dönüktür.

“IŞİD ile çeteler arasında tanzim operasyonudur”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hareket sonrası “YPG Fırat’ın doğusuna geçmek zorundadır” açıklaması operasyonun amacını itiraf etmektedir.

“Orada sadece PYD üzerinden yürüyen bir süreç yok. Gerek siyasi gerek askeri anlamda bölgede yaşayan bütün halklarının kazanımlarından bahsediyoruz. Çavuşoğlu bütün bu halkların kazanımlarını tehdit olarak gördüğünü gerçeği ters yüz ederek ortaya koymaya çalışıyor.

“Erdoğan ve AKP’nin şu anda yapmak istediği temel plan Cerablus ve Bab’da hangi çetelerin hangi isimle yerleştirileceğinin dizayn edilmesidir. Nusra ve diğer çeteleri çıkıp ‘ılımlı muhalif’ adı altında dünya kamuoyuna yutturmalarına da kimse inanmıyor. Aynı ideolojik kökenden gelen aynı vahşet pratiğini ortaya koyan bu çetelerle IŞİD arasında bir tanzim operasyonu devreye konuluyor.”