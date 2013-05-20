Baluken: CHP ve MHP anayasada uzlaşma arayışlarını zorlaştırıyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Anayasa Uzlaşma Komisyonu devam ettikçe kamuoyunun, demokratik ve özgürlükçü Anayasa beklentisinin sürdüğünü söyledi. Komisyonun, 1 Mayıs’tan itibaren epeyce yol aldığına dikkat çeken Baluken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, komisyonu bitmiş, sonuç çıkmayacağı gibi gösteren açıklamalarını doğru bulmadıklarını söyledi. Baluken’e göre, CHP ve MHP’nin komisyondaki tavrı Başbakanın bu yönde açıklamasına iten neden. “CHP ve MHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda şart dayatan yaklaşımları var” diyen Baluken, son dakikaya kadar masadan kalkmayacaklarını söyledi.

‘CHP ve MHP tartışmıyor’

Baluken, Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarını ve mutabakatla bir anayasa yapılmasını önemsediklerini söyledi. T24’e, Başbakanın açıklamaları ve komisyon çalışmalarını değerlendiren Baluken, CHP’nin ‘Başkanlık’, MHP’nin ‘vatandaşlık’ konusunda tartışmaya bile kapalı olduklarını dikkat çekti. Her iki partinin şart dayatan yaklaşımlarının uzlaşma arayışlarını zorlaştırdığını vurgulayan Baluken, BDP’nin her türlü önerinin tartışılmasından yana tavır izlediğini anlattı. BDP’nin, ‘vatandaşlık’, ‘ana dilde eğitim’, ‘yerinden yönetimi esas alan’ düzenlemeye ilişkin önerilerinin mutabakat arayışı kapsamında tartışılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Baluken, komisyonda belirlenen takvimde bir sonuç çıkmadığı takdirde oturup bir yol haritası beleyeceklerini söyledi.