Baltık Şampiyonası'ndan 18 madalya ve bir rekor çıktı

BAUSKA (DHA) - Letonya\'da hafta sonunda düzenlenen 5\'inci Uluslararası Baltık Masterlar Atletizm Şampiyonası\'na Türkiye\'yi temsilen katılan 10 master atlet, 18 madalya kazanarak yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Takım sıralamasında ise Türkiye, 4\'üncülüğü elde etti.

Letonya\'nın Bauska kentinde 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen ve Estonya, Letonya, Litvanya, İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Almanya, Polonya, Rusya, Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 450 atletin katıldığı yarışmalara Türkiye Master Atletizm Milli Takımı, 10 sporcu ile katıldı. TAF Masterlar Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Özkan başkanlığında yarışmalara katılan master atletler iki günde 18 madalya kazanarak takım sıralamasında 4\'üncülüğü elde etti. Müsabakaların tek rekoru TAF Masterlar Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Masterları Atletizm Kulübü (İZMAK) Başkanı Ercan Özkan\'dan geldi. 65 yaşındaki Özkan 65 yaş kategorisi 100 metre yarışmasında kendisine ait olan ve geçtiğimiz Haziran ayında Malta\'da kırdığı 13.66 rekoru bu kez 13.43 koşarak yeniledi.

Özkan yarışma sonrasında yaptığı açıklamada, \"A Milli Takım atletlerimizin Berlin\'de yaptığı dereceler ve aldığı sonuçlarla gurur duyduk. Biz de master atletler olarak uluslararası bir yarışmada ülkemize 18 madalya kazandırmanın sevincini yaşadık. Atletizm sporu mutlaka daha iyi ve hak ettiği yerlere gelecektir. Bundan sonraki uluslararası yarışmamız Eylül ayında yapılacak olan Slovenya\'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası olacak\" dedi.

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