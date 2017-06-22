T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baltık Denizi'nde NATO ve Rus uçakları arasında "it dalaşı"

Kremlin konunun muhatabı olarak Savunma Bakanlığı'nı gösterdi

22 Haziran 2017 13:06

NATO'nun F-16 uçağının Baltık suları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaştığı, fakat Rus Su-27 uçağının bu durumu engellediği belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, NATO'nun uçaklarının Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru giderken eşlik etmek istediği, fakat Rus Su-27 uçağının havalanarak iki uçağın arasına girdiği belirtildi. Bakanın bulunduğu uçak Su-27 uçağının eşliğinde uçuşuna devam etti.

Kremlin bu konuyu yorumlamaktan kaçınarak tüm soruları Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi. 

Görüntüler yayınlandı

Rus basınında yayınlanan görüntülerde Rus savaş uçağı Su 27 iki uçağın arasına girerek F-16'ya yaklaşıp hafifçe kanatlarının altını göstererek mühimmat yüklü olduğunu göstererek NATO uçağı ile Savunma Bakanlığı uçağının arasına giriyor. (DHA)

ETİKETLER

it dalaşıhabernatorusaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24