Baltık Denizi'nde NATO ve Rus uçakları arasında "it dalaşı"

NATO'nun F-16 uçağının Baltık suları üzerinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağına tehlikeli bir şekilde yakınlaştığı, fakat Rus Su-27 uçağının bu durumu engellediği belirtildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan haberde, NATO'nun uçaklarının Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru giderken eşlik etmek istediği, fakat Rus Su-27 uçağının havalanarak iki uçağın arasına girdiği belirtildi. Bakanın bulunduğu uçak Su-27 uçağının eşliğinde uçuşuna devam etti.

Kremlin bu konuyu yorumlamaktan kaçınarak tüm soruları Savunma Bakanlığı'na yönlendirdi.

Görüntüler yayınlandı

Rus basınında yayınlanan görüntülerde Rus savaş uçağı Su 27 iki uçağın arasına girerek F-16'ya yaklaşıp hafifçe kanatlarının altını göstererek mühimmat yüklü olduğunu göstererek NATO uçağı ile Savunma Bakanlığı uçağının arasına giriyor. (DHA)