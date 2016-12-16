Baltayla kafasına vurarak öldürdü, adliye çıkışında gülerek "Ben yaptım" dedi

Edirne'nin Havsa İlçesi'nde 22 yaşındaki Gürkan Özcan, aralarında husumet olduğu belirtilen 62 yaşındaki Mustafa Bozacı'yı başına baltayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adliye çıkışında gülerek "Ben yaptım, hastayım. Sorunlarım var benim" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, olay, dün gece Havsa İlçesi'ndeki Varoş Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki bir kahvehanede çalışan Mustafa Bozacı, işyerini kapatıp evine gitti. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Gürkan Özcan, Bozacı'yı evinin bahçesinde baltayla kafasına 3 kez vurarak ağır yaraladı.



Ailesi tarafından bahçede bulunan Mustafa Bozacı çağrılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Bozacı yaşamını yitirdi.



Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Gürkan Özcan ise polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise Bozacı'yı öldürdüğü öne sürülen balta ele geçirildi. Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Özcan çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu.



Katil zanlısı Gürkan Özcan, elleri kelepçeli olarak adliyeden çıkarılırken, kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek, "Ben yaptım, hastayım. Sorumların var benim" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

