Baltayla eşini öldüren koca adliyede

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde, 37 yıllık eşi, 55 yaşındaki Cennet Akkuş\'u balta ile öldüren 66 yaşındaki Nurettin Akkuş, adliyeye sevk edildi. Akkuş, Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, \"Pişmanım, keşke yapmasaydım\" dedi.

Dün saat 19.30 sıralarında Nurettin Akkuş, eşi annesi Cennet Akkuş ile Atatürk Mahallesi, Özbey Sokak\'taki evlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nurettin Akkuş, mutfaktan aldığı baltayla saldırdığı eşini, boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Eşinin ve kendisinin ilk evliliklerinden 1\'i üvey 4 çocuğu bulunan Cennet Akkuş, kanlar içinde yere yığılırken, Nurettin Akkuş, \'155 Polis İmdat\' ihbar hattını arayıp, durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, kanlar içinde yatan Akkuş\'un öldüğünü belirledi. Cennet Akkuş\'un cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri ardından Soma Beşyol Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, Nurettin Akkuş, suç aleti balta ile gözaltına alındı. Biri kendisinin ilk evliliğinden, diğer üçü ise eşinin ilk evliliğinden olan 4 çocuk babası Akkuş, polisteki ifadesinde, \"Akşam yemeği yiyorduk. Cennet, o esnada gereksiz bir tartışma çıkarttı. Tartışma büyüdü. Sinirlenip, öfkeyle mutfaktaki baltayı alıp, korkutmak istedim. Baltayla, boynuna vurdum. Ardından, kendisini kanlar içinde gördüm. Korkup, polisi aradım\" dediği belirtildi.

Nurettin Akkuş, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin \"Eşini neden öldürdün? Pişman mısın?\" soruları üzerine, \"Pişmanım, keşke yapmasaydım\" diye karşılık verdi.



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