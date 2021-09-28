Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nde birlikte çalıştığı asistan Dr. Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldüren Dr. Yavuz Sümter’in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Sümter’i “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görev yapan Yavuz Sümter, 11 Ekim 2019 tarihinde meslektaşı Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürmüştü.
İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.
"Kasten öldürmek"ten suçlu bulunan tutuklu sanık Yavuz Sümter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.