Balta girmemiş ormanda kaybolan İngiliz kaşif kurtarıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Papua Yeni Gine’nin balta girmemiş ormanlarında kaybolan ve kendinden üç haftadır haber alınamayan İngiliz kaşif kurtarıldı.

Yanında herhangi bir mobil cihaz veya GPS olmadan ormanda yolunu kaybeden 57 yaşınadki Benedict Allen yolculuğa başlamadan önce bloğunda “Ben keşif yolculuklarımı böyle yapıyorum. Görünen o ki, yaş alıyorum ama yaşlanmıyorum” yazmıştı. Allen’ın arkadaşı kaşifin ateşinin düşmekte olduğunu, sıtma belirtileri gösterdiğini fakat iyileşeceğini aktardı.

Allen’ın arkadaşının verdiği bilgilere göre Pazar günü eve dönüş yolculuğuna çıkmayı planlıyordu fakat Royal Geographic Society için konuşma yapacağı Hong Kong’a olan uçağını kaçırması sonucu kendisinin kaybolduğunun anlaşıldı.

Allen bloğunda verdiği bilgilere göre gezegende herhangi bir şekilde dış dünyayla bağlantısı olmayan son kabile olan Yaifo’yu keşfetmek için bu yolculuğa çıkmıştı. Allen Cuma günü Moresby limanına çıkarıldı. Kaşif kurtarılmasının ardından yaptığı bir Twitter paylaşımında kendisine yol boyunca yardım eden Papua Yeni Gineli vatandaşlara yardım edilmemesini eleştirdi. (Fotoğraflı)