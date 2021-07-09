Balotelli ve Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor'da David Luiz sesleri

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Younes Belhanda ve Mario Balotelli'nin ardından bir yıldızı daha kadrosuna katabilir.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor şu ana dek yaptığı transferlerle yaz dönemine damga vurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ile sözleşme imzalayan Adana Demirspor bu transferle dikkatleri üzerine çekmişti.

Son olarak Middlesbrough forması giyen Britt Assombalonga'yı da kadrosuna katan Mavi Şimşekler asıl bombayı Mario Balotelli ile patlattı ve İtalyan yıldızı renklerine bağladı.

Adana Demirspor, David Luiz için devrede

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın iddiasına göre Adana Demirspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper David Luiz'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Adana Demirspor'un 34 yaşındaki Brezilyalı yıldız için 2 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

David Luiz daha önce Chelsea, Paris Saint-Germain ve Benfica formaları da giymişti.