Balotelli'den Sergen Yalçın açıklaması: Maça çıkmadan önce bir arkadaşı bana videoyu izletti

Süper Lig'de Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında oynanan ve 3-3 biten maçta Sergen Yalçın'a golden sonra yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gören ve İtalyon golcü Mario Balotelli, "Ben soyunma odasındayken maça çıkmadan önce bir arkadaşım bana videoyu izledi. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı" diye konuştu.

TV100'e konuşan Balotelli şunları söyledi: "Ben Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Ben Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla ilgisinden hep mutlu oldum.



Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaş taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım.

Ben soyunma odasındayken maça çıkmadan önce bir arkadaşım bana videoyu izledi. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim. Lütfen beni oynat. Verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım? Değil miyim?"