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Spor

Balotelli'den Beşiktaş mesajı

02 Mart 2020 14:22

Beşiktaş'ın oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Instagram'daki yazışması dikkati çekti. Balotelli, 'Beşiktaş'a gel' diyen Boateng'e 'Beşiktaş beni istemiyor' diye cevap verdi.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in yaptığı bir paylaşıma Boateng'in arkadaşı Balotelli'den cevap geldi. Boateng bunun üzerine 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyerek İtalyan yıldıza çağrıda bulundu. Balotelli ise 'Beşiktaş beni istemiyor' cevabını verdi.

Bu yanıtın ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine dair binlerce yorum yaparak, İtalyan yıldızı Beşiktaşa davet ettiler.

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