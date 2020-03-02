Balotelli'den Beşiktaş mesajı

Beşiktaş'ın oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Instagram'daki yazışması dikkati çekti. Balotelli, 'Beşiktaş'a gel' diyen Boateng'e 'Beşiktaş beni istemiyor' diye cevap verdi.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in yaptığı bir paylaşıma Boateng'in arkadaşı Balotelli'den cevap geldi. Boateng bunun üzerine 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyerek İtalyan yıldıza çağrıda bulundu. Balotelli ise 'Beşiktaş beni istemiyor' cevabını verdi.