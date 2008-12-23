Balonlu yılbaşı partisi!

Peribacaları diyarı Kapadokya'da yılbaşı gecesi balonda yılbaşı partisi verilecek. Alkollü olanlar partiye katılamayacak.



Türkiye'nin peribacaları ve balon turları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da yeni yılı farklı bir ortamda karşılamak isteyenler için bir balon firması, balonda yılbaşı partisi hazırlığına başladı.



Kapadokya'da balon turları düzenleyen bölgenin en büyük balon filosuna ve dünyanın 30 kişilik en büyük balonuna sahip şirketin Genel Müdürü Abdullah Uluer, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi balonda yılbaşı partisi yapacaklarını, partiye katılacakların, yeni yılı Kapadokya semalarında karşılayacaklarını söyledi.



Balonda yılbaşı partisini, yeni yıla otantik ve farklı bir mekanda girmek isteyenler için hazırlamakta olduklarını dile getiren Uluer, düzenledikleri partide balonda oryantal şov, çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyelerin yer alacağını söyledi.



Uluer, patiye katılacak davetlilerde alkollü olmama şartı arayacaklarını vurguladı.



Alkollü olanları balona bindirmeyeceklerini belirten Uluer, partinin gece saat 23.30'da başlayıp, 00.30'da sona ereceğini, aynı gecenin sabahı ise yine özel balon turları yapacaklarını kaydetti.



Uluer, yeni yıla ilginç bir ortamda girmek isteyenleri Kapadokya'da balonda verecekleri yılbaşı partisine davet etti. (AA)

