-Balonlar uydudan ve kamerayla takip edilecek ANKARA/NEVŞEHİR (A.A) - 19.09.2011 - Kapadokya Bölgesinde faaliyet gösteren balonlar, üzerlerine takılacak GPS cihazı ile uydudan ve bölgedeki belirli noktalara yerleştirilecek kameralarla takip edilecek. AA muhabirine konuya ilişkin bilgi veren Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kapadokya Bölgesi'nde yapılan balon işletmeciliğinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik yeni proje hazırlığında olduklarını anlattı. Balonların faaliyet gösterdiği bölgenin kontrolsüz olduğunu ifade eden Ekşi, balonculuğun önünü açmak için mevzuat açısından gerekenleri birer birer hayata geçirdiklerini belirtti. Yaptıkları yeni düzenlemeyle balon işletmeciliği için en az 5 balona sahip olunması koşulu getirdiklerini ifade eden Ekşi, ''2006 yılında 43 balon varken, bugün 127 balon bulunuyor. 87 Türk, 20 yabancı pilot istihdam ediyoruz'' dedi. Kapadokya Bölgesinde denetim için sürekli personel bulunduramadıklarını vurgulayan Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türksat ile bir çalışma başlattık. Çalışma balonların uydu vasıtasıyla izlemek. İki sistemimiz olacak orada. Birinci belli bölgelere yerleştirilmiş kameralar vasıtasıyla balonları, o bölgeyi izlemek. İkincisi de balonlara takacağımız GPS yardımıyla kaçta hareket ettiği, hangi bölgelerde dolaştığı, ne kadar hız yaptığı gibi bilgileri online olarak sistemden takip edebileceğiz. Mevzuata aykırı olma durumunda otomatik fotoğrafını çekip bize gönderecek. Biz de onlar üzerinde işlem yapacağız. Ama bu gizli değil, kendilerine de söyledim. Dolayısıyla bu oradaki emniyeti ve güvenliği daha da artıracak. Zaman zaman orada kazalar oluşuyor. Yaralanmayla sonuçlanan kazalar. Bunun yurt dışındaki medyada kullanılıp oradaki balonculuk sektörüne zarar vereceği yönünde endişemiz var. Bunun tabii olmasını onlar da istemez, biz de istemeyiz. Biz onlara orada sürekli adam bulunduramadığımız için Türksat ile beraber bir çalışma başlattık. İnşallah yakında proje neticelendirilecek. dolayısıyla herkesin mevzuat içerisinde uçmasını temin edeceğiz.'' Ekşi, sektörün önünü açmaya yönelik her türlü mevzuat değişikliğine hazır olduklarını dile getirerek, ''Temel kuralımız, can ve mal emniyeti ile kalite. Bunları sağladıktan sonra biz balonculuk sektörümüzle sonuna kadar çalışmaya varız. Pilotlarımızın daha kaliteli olması lazım, yabancı dillerini geliştirmeleri lazım. Çünkü turizme hizmet veren bir sektörümüz bu. Orada biraz sıkıntımız var, sektörümüzün ona yatırım yapması gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu. Sektörde önemli ekonomik gelir sağlandığına da dikkati çeken Ekşi, ''Yerli vatandaşa en azından biraz daha indirimli olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Uçaktan da pahalı. Belki orada da uçak gibi 59 liraya uçurmalarında fayda var'' şeklinde konuştu.