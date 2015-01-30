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Yaşam
Deutsche Welle

Balonla rekor üzerine rekor kırdılar

Troy Bradley ve Leonid Tiukhtyaev isimli iki pilot, helyum balonla 8 bin 467 kilometre yol kat ederek rekor kırdı. 5 gündür havadaki pilotlar bir rekorun daha peşinde.

30 Ocak 2015 13:36


Balonla uçuş rekoru 8 bin 383 kilometreydi. Japonya'nın Saga bölgesinden Pazar günü kalkışa geçen "The Two Eagles" takımının pilotları Kanada'ya ulaşmayı planlıyordu. Ancak kötü hava şartları nedeniyle balonun rotası Meksika'ya çevrildi.

Balonun yarın Meksika'ya varması ve Aşağı Kaliforniya vilayetine iniş yapması bekleniyor. Böylece aralıksız 6 gün boyunca uçan pilotlar, 37 yıllık bir rekoru daha kırmış olacak. 1978 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde üç pilotla yapılan bir yolculuk 137 saat, 5 dakika ve 50 saniye sürmüştü. Bu rekorun da günün ilerleyen saatlerinde kırılması bekleniyor. Her iki rekorun ayrıca Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Balon pilotlarına yerden destek veren ekibin sözcüsü Steve Shope, "Henüz yapılacak çok iş var. Kutlama yapmaya zamanımız yok" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Troy BradleyLeonid TiukhtyaevSagaPazarTwo Eagles34;KanadaMeksikaAşağı KaliforniyaAtlantik OkyanusuUluslararası Havacılık FederasyonuSteve ShopeDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AP/NHBK

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