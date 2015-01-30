Balonla rekor üzerine rekor kırdılar



Balonla uçuş rekoru 8 bin 383 kilometreydi. Japonya'nın Saga bölgesinden Pazar günü kalkışa geçen "The Two Eagles" takımının pilotları Kanada'ya ulaşmayı planlıyordu. Ancak kötü hava şartları nedeniyle balonun rotası Meksika'ya çevrildi.

Balonun yarın Meksika'ya varması ve Aşağı Kaliforniya vilayetine iniş yapması bekleniyor. Böylece aralıksız 6 gün boyunca uçan pilotlar, 37 yıllık bir rekoru daha kırmış olacak. 1978 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde üç pilotla yapılan bir yolculuk 137 saat, 5 dakika ve 50 saniye sürmüştü. Bu rekorun da günün ilerleyen saatlerinde kırılması bekleniyor. Her iki rekorun ayrıca Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Balon pilotlarına yerden destek veren ekibin sözcüsü Steve Shope, "Henüz yapılacak çok iş var. Kutlama yapmaya zamanımız yok" dedi.