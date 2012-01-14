Baloncuğun Tam Gün'le imtihanı

T24 - Beyin ameliyatı olmasına iki gün kala, Tam Gün Yasası engeline takılan gazeteci Serpil Çolak, engelleri aşamayınca ilk operasyonu yapan doktorunun ekibine ameliyat oldu.





Serpil Çolak’ın beyninde ’anevrizma’ olarak adlandırılan baloncuk bulunuyordu. Geçen yılın başında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Civan Işlak’a ameliyat olan Çolak, ilerleyen aylarda baloncuklardan birinde düzelme olmadığı belirlenince altı ay sonrasına ikinci ameliyat için gün aldı. Ancak ameliyata iki gün kala Tam Gün Yasası yürürlüğe girdi. Bu durumda, muayenehanesi olan diğer hocalar gibi Prof. Dr. Civan’ın ameliyatlara girişi de engellendi.



Radikal'in haberine göre; konuyla ilgili haberlerin basında yer alması üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Serpil Çolak’ı arayan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başka doktorlar önerdi. Ancak Çolak kendi doktoruna güvendiğini, bunun çok hassas bir ameliyat olduğunu belirterek başka bir doktor istemedi.



Serpil Çolak, doktoru ile yaptığı bir dizi görüşmenin ardından, ameliyat için çözüm buldu. İlk ameliyatını gerçekleştiren Prof.Dr. Civan Işlak’ın ekibinde görev alan ancak muayenehanesi olmadığı için Tam Gün Yasası’na takılmayan doktorlar tarafından yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ameliyat oldu. Yaşadıklarını anlatan Serpil Çolak, “Tam ameliyata hazırlanırken bir anda ortada kaldım. Doktorum bırakın ameliyat yapmayı, hastaları muayene dahi edemiyordu. Oysa acil bir şekilde ameliyat olmam gerekiyordu” diyerek şöyle devam etti:



“Beynimdeki baloncuk patlarsa beyin kanaması anlamına geliyordu ve ölümle de sonuçlanabilirdi. Benim gibi birçok hasta olduğunu gördüm. Bu yasa çıktı ama mağduriyetler de yarattı. Bunları herkes duysun, belki birtakım değişiklikler yapılır amacıyla sesimi duyurmaya çalıştım. Bu sırada Sağlık Bakanlığı devreye girdi. ’Bana da bir doktor buldular. Ama ben buna karşı çıktım. Kendi doktorumun beni ameliyat etmesini istedim. Çünkü beş yıldır beni takip ediyordu. İlk ameliyatımı yapan aynı zamanda ikinci ameliyatta ne yapacağını bilen doktordu. Baktım ki Sağlık Bakanlığı da bu konuda bir şey yapamıyor. Zaman da benim aleyhime işliyor. Beyninizde saatli bir bomba olduğunu biliyorsunuz. ’Madem benim doktorum yapamıyor bunu bari ekibi yapsın’ istedim. 15 gün önce ameliyatım gerçekleşti.”

Yüzlerce kişi sıkıntıda



Kendisini Türkiye’nin dört bir yanından, aynı sıkıntıyı yaşayan yüzlerce kişinin arayıp birlikte hareket etmek istediğini de anlatan Çolak, “Seslerini duyuramıyorlardı. Sağlık Bakanlığı’na ulaşmak için aracı olmamı isteyenler oldu. Bu ülkede insanlara hekim seçme hakkı tanınmışsa, bu hakkı herkes kullanabilmeli” diye konuştu.