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Spor

Balona röveşata atan genç, ilk maçında 2 gol attı

Gülbey Türkücü, Elbistan formasıyla ilk maçına çıktı

24 Şubat 2018 22:13

Başkentte balona röveşata atmaya çalışırken güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve ardından tüm Türkiye'de ünlü olan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1'inci Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla ilk maçına çıktı. 

Takımla bir süredir antrenmanlara çıkan Türkücü'nün, lisans işlemleri de kısa süre önce tamamlandı. Türkücü, takımının Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez sahaya çıkarak 2 gol kaydetti. İlk golden sonra kendisini izlemeye gelen annesine sarılan Türkücü, golü annesine hediye ettiğini söyledi. Gülbey Türkücü'nün takımı, 90 dakika sahaadan 5-3'lük skorla galip ayrıldı.

Anne Ayşe Türkücü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oğlum ilk maçına çıktı, ilk golünü attı. Çok heyecanlı ve gururluyum. İnşallah daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuştu" diye konuştu.

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