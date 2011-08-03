Balon yerine küçük Sudenaz'ı vurdu

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Kalp zarına saplandı

İzmir Karşıyaka’ya tatile gelen Sudenaz Altun (8), önceki akşam sahilde dedesi Hayri Yoldaş, anneannesi Nuran Yoldaş ve kardeşi Emir Altun’la (5) birlikte yürüyüşe çıktı. Saat 21.30 sıralarında, denizdeki balonlara atış yapan Malik Cengiz’in (19) elindeki tüfekten çıkan saçma, küçük kızın sırtına isabet etti. Sudenaz yere düşüp ağlamaya başladı. Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sudenaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Sudenaz, “Hastaneye gittik, pansuman yaptılar. Diyarbakır’dan tatile gelmiştim, burnumdan geldi” dedi. Polis, Malik Çengiz ve balonla atış yaptıran Haşmet Beysüle’yi ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.8 Temmuz’da meydana gelen olayda da annesiyle Konak’ta deniz kıyısında oturan ilköğretim öğrencisi Elif Çakıcı (8), balonlara ateş edilen havalı tüfekten çıkan saçmayla vuruldu. Akciğerini delip kalp zarına saplandığı tespit edilen saçma, ameliyatla çıkarıldı. Ölümden dönen küçük kız iyileşti. Ateş eden kişi tespit edilemedi. Havalı tüfeği kullandıran Tanju Vurgun tutuklandı.